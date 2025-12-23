Sénégal: Kahone - Un accident de la circulation fait 47 blessés dont six graves

23 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — Quarante-sept personnes ont été blessés dont six graves après une collision entre un camion immatriculé au Mali et un bus de transports public de voyageurs, tôt mardi matin, dans la commune de Kahone (centre), a-t-on appris des secours.

La 31e compagnie d'incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a été alertée, ce mardi à 7 heures du matin, d'un accident de la circulation survenu sur la route nationale numéro 1 (RN1), dans la commune de Kahone, en allant vers Kaffrine.

Cet accident impliquait un camion immatriculé au Mali et un bus de transports public de voyageurs, en provenance de Kédougou, a renseigné Yahya Mané, commandant de ladite compagnie.

Selon le capitaine Mané, les victimes, originaires de la République de Guinée pour la plupart, ont été évacuées au service d'accueil et d'urgence du centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass (CHREIN) de Kaolack.

Après les constatations d'usage, la gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les véritables causes de cet accident.

