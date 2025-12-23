Sénégal: La plateforme agro-industrielle d'Adéane devrait générer 50 000 emplois, selon Serigne Guèye Diop

Adéane — La plateforme agro-industrielle d'Adéane, une commune située dans la région de Ziguinchor (sud), devrait générer environ 50 000 emplois, dont 15 000 directs, a indiqué, mardi, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop.

"La plateforme agro-industrielle d'Adéane devrait générer environ 50 000 emplois : 15 000 directs et 35 000 indirects", a dit M. Diop lors d'une visite du président de la République sur le chantier de cette infrastructure.

Elle aura une forte capacité d'absorption de la main-d'œuvre locale, selon le ministre de l'Industrie et du Commerce.

Un centre de formation professionnelle est intégré à ce projet agro-industriel, dans le but de former des jeunes aux métiers de l'agriculture, a-t-il signalé.

Ce centre va dispenser une formation pratique et théorique, qui permettra aux jeunes de travailler "en immersion" dans les usines de la plateforme agro-industrielle, selon Serigne Guèye Diop.

Cette infrastructure devrait jouer un rôle déterminant dans la "transformation économique et sociale" de la Casamance, qui réunit les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.

Le président de la République effectue, depuis samedi, une tournée économique en Casamance.

Séparée du nord du Sénégal par la Gambie, la Casamance est le théâtre de l'un des plus vieux conflits d'Afrique.

Les indépendantistes du MFDC (Mouvement des forces démocratiques de la Casamance) y ont pris le maquis après la répression d'une marche par les pouvoirs publics sénégalais en décembre 1982.

Après avoir fait des milliers de victimes et ravagé l'économie de cette partie du pays, le conflit ne cesse de baisser d'intensité depuis plusieurs années.

En 2020, des opérations menées par l'armée ont permis de démanteler plusieurs bases rebelles, ce qui facilite le retour des personnes déplacées à leur lieu d'habitation.