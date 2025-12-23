Sénégal: Le maire d'Adéane salue la pose de la première pierre du LYNAQE de Ziguinchor

Sindone (Ziguinchor) — Le maire de la commune d'Adéane, Arona Sonko, a salué mardi la pose de la première pierre du Lycée nation-armée pour la qualité et l'équité (LYNAQE) de Ziguinchor par le président de la République, estimant que ce projet ouvre "la porte de l'excellence à toute la nation sénégalaise".

"M. le Président de la République, en venant ici poser la première pierre du LYNAQE de Ziguinchor, vous ouvrez la porte de l'excellence à toute la nation sénégalaise. Nous mesurons et apprécions à sa juste valeur la portée de ce cadeau et l'impact très positif qu'il aura dans la formation de nos enfants", a déclaré l'édile, lors de la cérémonie.

Selon Arona Sonko, l'installation du parc industriel de Baghagha, combinée à la construction du LYNAQE à Sindone, va renforcer l'attractivité de la commune d'Adéane, d'où son appel en faveur d'un programme de modernisation locale, notamment dans le domaine des infrastructures routières.

Il a déploré l'état des voies de communication, soulignant que la plupart des chemins restent impraticables pendant la saison des pluies.

Le maire a aussi évoqué le potentiel halieutique de la commune d'Adéane, qui compte 250 pirogues et enregistre une production mensuelle de 60 tonnes de crevettes, sans débarcadère et de quai de pêche.

Arona Sonko a par ailleurs insisté sur la nécessité de préserver et de valoriser la forêt locale, plaidant pour une cogestion avec les collectivités territoriales, en collaboration avec les services des eaux et forêts et de l'environnement.

Ce projet, a-t-il indiqué, pourrait alimenter le parc industriel de Baghagha en matières premières et générer des centaines d'emplois.

La réhabilitation du barrage de Guibel à Niaguis, dont l'arrêt, selon lui, provoque un désastre écologique dans les rizières, compte parmi les autres doléances formulées par le maire, de même que l'aménagement de trois grandes vallées rizicoles (Gagnon, Baghagha et Agnat).

Il a également cité le bitumage de l'axe Boutoute-Diagnon via Niaguis et Camarakunda, ainsi que la construction d'un stade omnisports et la réhabilitation de la salle polyvalente de Baghagha.

Adéane est une commune rurale située à environ 25 kilomètres de Ziguinchor. Elle s'étend du village d'Agnac à celui de Bissine et regroupe neuf villages pour une superficie de 192 kilomètres carrés.

Bordée par les communes de Niaguis, Boutoupa Camaracounda et Kaour, ainsi que par le fleuve Casamance, elle compte une population estimée à 19 728 habitants.

La commune se distingue par sa diversité ethnique, rassemblant notamment des Mandingues, Diolas, Wolofs, Toucouleurs, Sérères, ainsi qu'une importante communauté originaire du Mali et de la Guinée-Bissau.