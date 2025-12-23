Sénégal: Adéane - Un parc agro-industriel de 85 hectares pour renforcer la transformation agricole au sud

Adéane (Ziguinchor) — Le parc agro-industriel d'Adéane, implanté sur une superficie totale de 85 hectares, dont 40 hectares déjà aménagés, se positionne comme un pôle stratégique dédié à la transformation agricole, à la logistique et aux services, a déclaré, mardi, la coordonnatrice nationale du Programme national de développement des agropoles (PNDAS) du Sénégal, Aïssatou Ndiaye.

"D'une superficie totale de 85 hectares, dont 40 hectares entièrement aménagés lors de la phase 1", ce parc situé au cœur de l'agropole sud, dans le département de Ziguinchor, a été réalisé pour un coût global estimé à 13,8 milliards de francs CFA, a fait savoir Mme Ndiaye, en présentant le projet au président de la République.

Selon la coordonnatrice nationale du Programme national de développement des agropoles, le parc agroindustriel d'Adéane vise à renforcer la transformation agroalimentaire, la logistique et les services connexes dans la zone sud du pays.

Le site du parc agro-industriel d'Adéane est structuré autour de cinq zones principales, dont une partie dédiée aux entreprises qui comprend des parcelles viabilisées sur 22 hectares, quatre hangars industriels de 2 400 m² chacun, des hangars de stockage d'une capacité de 3 600 tonnes, ainsi que huit chambres froides pouvant accueillir jusqu'à 1500 tonnes de produits.

La zone logistique est dotée d'un quai de chargement et de déchargement, d'un atelier mécanique, d'un pont bascule et d'une station-service, en plus de parkings couverts équipés de panneaux photovoltaïques.

Le parc comprend, par ailleurs, une zone administrative avec un guichet unique, des bâtiments dédiés à la société d'exploitation, un service financier, un magasin d'intrants et un bureau de poste.

Un espace commun intègre des infrastructures sociales, dont un centre d'excellence avec laboratoire, un centre de santé, une crèche, des restaurants, des lieux de culte, ainsi que des équipements hydrauliques et météorologiques.

Les infrastructures techniques, incluant la voirie, l'assainissement, l'électricité, l'eau et la fibre optique, complètent l'aménagement du site.

Selon les responsables du projet, le parc agro-industriel d'Adéane offre plusieurs opportunités d'investissement, notamment dans la transformation agroalimentaire, la logistique, les énergies renouvelables, la maintenance des infrastructures, la sécurité, ainsi que les services bancaires et assurantiels.

Le projet bénéficie de l'accompagnement du groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et s'inscrit dans la volonté de l'État de promouvoir l'industrialisation, la création d'emplois et la valorisation des chaînes de valeur agricoles au Sénégal, selon Aissatou Ndiaye.