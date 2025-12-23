Sénégal: Ziguinchor - La plateforme agro-industrielle d'Adéane exécutée à près de 95 %

Adéane (Ziguinchor) — La plateforme agro-industrielle d'Adéane, dans la région de Ziguinchor, a été réalisée à 95 %, a indiqué un responsable du projet lors de la visite du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, sur le site en question, mardi.

"Aujourd'hui, on est pratiquement à 95 %. En réalité, ce que vous voyez ici, ce qui manque, ce sont essentiellement les panneaux solaires", a-t-il indiqué, soulignant que les équipements sont déjà acquis, notamment le mobilier, tandis que les laboratoires sont entièrement équipés.

La visite du chef de l'Etat sur le site de la plateforme agro-industrielle d'Adéane visait surtout à constater l'état d'achèvement des infrastructures existantes, en attendant une cérémonie distincte pour le lancement de la construction des unités industrielles, étape devant consacrer la pose de la première pierre des premières usines, entre janvier et février.

Les autorités travaillent en parallèle pour l'installation, dès le mois de janvier, les premières entreprises désireuses d'opérer au sein de l'agropole, en vue de lancer effectivement les activités de transformation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La plateforme agro-industrielle d'Adéane est appelée à jouer un rôle central dans la valorisation des productions agricoles locales, la création d'emplois et la dynamisation de l'économie régionale, en cohérence avec la politique nationale d'industrialisation et de souveraineté alimentaire.