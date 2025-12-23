Sénégal: Ziguinchor - Les industriels invités à investir dans l'agropole d'Adéane

Adéane (Ziguinchor) — Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Serigne Guèye Diop, a appelé mardi les industriels et entrepreneurs à s'intéresser aux opportunités offertes par la plateforme agro-industrielle d'Adéane, en vue de créer plus de valeur ajoutée en Casamance.

"Je voulais simplement inviter les industriels et les entrepreneurs à venir commencer à construire, créer de la valeur et exploiter les opportunités offertes par cette agropole. C'est cela qui manquait à la région de Casamance", a-t-il déclaré lors de la visite du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, effectuait mardi sur ce site.

Le déplacement du président Faye s'inscrit dans le cadre de sa tournée économique en Casamance, entamée le 20 décembre et qui prend fin le 25 du même mois.

Serigne Guèye Diop a souligné l'importance de la transformation locale des produits agricoles et halieutiques, rappelant qu'un pays "ne peut pas se limiter à exporter l'anacarde, le maïs ou d'autres matières premières. Il faut transformer pour créer de la valeur ajoutée".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, l'agropole d'Adéane sera désormais spécialisée dans toutes les matières premières, incluant les produits forestiers, les produits halieutiques comme le poisson et les crevettes, ainsi que les activités liées aux emballages et à la transformation industrielle.

L'objectif attendu est que "chacun puisse venir transformer ses produits, les emballer et les vendre, que ce soit au niveau national ou dans la sous-région. C'est cela que nous voulons réaliser avec cette plateforme", a-t-il insisté.

L'appel à investissement lancé par Serigne Diop Guèye s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale d'industrialisation et de développement économique de la Casamance, visant à créer des emplois, stimuler la production locale et renforcer la compétitivité des entreprises sénégalaises sur le marché régional.