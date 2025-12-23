Afrique: CAN 2025 – Le Sénégal assure son entrée en lice par une victoire 3-0 face au Botswana

Nicholas Jackson a inscrit un but dans chaque période, et les anciens champions du Sénégal ont lancé leur campagne à la TotalEnergies CAN 2025 au Maroc par une éclatante victoire 3-0 contre le Botswana, mardi soir à Tanger.

La première journée du groupe D a été marquée par l’affiche très attendue entre le Sénégal et le Botswana, disputée ce mardi 23 décembre. Les Lions de la Téranga ont parfaitement réussi leur entrée en lice en s’imposant 3-0 face aux Zèbres du Botswana, consolidant ainsi leur place de leader du groupe.

Le sélectionneur sénégalais a opté pour une composition résolument offensive. Dès l’entame de la rencontre, les Lions de la Teranga ont imposé un pressing haut, dominant ainsi toute la première période. Portés vers l’attaque, les hommes de Pape Thiaw ont affiché leur ambition d’empocher les trois points synonymes de première place du groupe D.

Dès les premières minutes, Sadio Mané et Illiman Ndiaye ont exercé une forte pression sur la défense botswanaise afin de trouver rapidement l’ouverture du score. Ce pressing finira par porter ses fruits. Après plusieurs tentatives et occasions manquées, les Lions de la Teranga ouvrent finalement le score à la 40e minute grâce à une passe décisive d’Ismaël Jacobs pour Nicolas Jackson, débloquant ainsi la situation.

Sous la pluie battante du Grand Stade de Tanger, Sénégalais et Botswanais se sont livrés une bataille intense pour remporter ce premier duel. L’expérience sénégalaise a toutefois pris le dessus sur une équipe botswanaise en pleine reconstruction. Malgré un bloc bas et une organisation défensive solide, les Zèbres n’ont pas réussi à empêcher les Lions de confirmer leur suprématie.

Au retour des vestiaires, le rythme s’est légèrement ralenti, laissant apparaître une certaine frustration côté sénégalais. Mais Nicolas Jackson a rapidement dissipé les doutes en inscrivant son doublé à la 58e minute, renforçant ainsi l’avantage du Sénégal.

Les tentatives botswanaises pour réduire le score resteront vaines. Entrés en jeu respectivement à la 78e et à la 85e minute, Chérif Ndiaye et Cheikh Tidiane Sabaly ont marqué les esprits. À la 90e minute, Chérif Ndiaye inscrit le troisième but sénégalais sur une passe décisive de Cheikh Tidiane Sabaly, scellant définitivement la rencontre.

Tout au long du match, la sélection sénégalaise a affiché une grande soif de victoire et une détermination à assumer son statut de favorite du groupe. De leur côté, les Botswanais ont tout tenté pour revenir dans la partie, mais l’expérience sénégalaise a fini par faire la différence face à une équipe en plein renouveau.