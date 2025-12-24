Afrique: CAN 2025 - Sans convaincre, le Nigeria vient à bout de la Tanzanie

Le Nigeria est venu à bout de la Tanzanie (2-1) mais a manqué de réalisme pour son entrée dans la compétition, ce 23 décembre à Fès. Les Super Eagles ont dominé une formation tanzanienne inférieure sur le papier, mais qui a tout de même réussi à inscrire un but dans la rencontre.

Face à l'armada offensive des Super Eagles (Osimhen, Lookman, Chukwueze...), on ne donnait pas cher de la peau des modestes Tanzaniens pour leurs débuts dans cette CAN 2025. D'autant plus que les Taifa Stars courent toujours après leur première victoire en Coupe d'Afrique des nations. Malgré ce déséquilibre évident entre les deux sélections, la réussite a longtemps échappé aux hommes d'Éric Chelle qui se sont pourtant procurés une pluie de tentatives.

Akor Adams a placé un coup de casque sur la barre transversale de Foba assez tôt dans la rencontre (12e), mais les Tanzaniens ont répondu par un retourné acrobatique inattendu de Msuva qui a fini dans les gants de Nwabali (13e). Victor Osimhen a lui beaucoup tenté en forçant trop souvent ses frappes (15e, 31e, 34e), et Mwamnyeto l'a même privé de l'ouverture du score en repoussant sur la ligne de but sa frappe en bout de course (35e).

Junior Ajayi a finalement fait respecter la logique en débloquant la rencontre d'un coup de tête croisé qui n'a laissé aucune chance à Foba (36e, 1-0). Mais le score aurait pu être bien plus lourd au stade de Fès, puisque les Super Eagles ont manqué de réalisme sur une double occasion repoussée en fin de première période (45e).

Osimhen en manque de réussite

Sans doute frustré par son début de match en demi-teinte, Osimhen a surgi dès la 46e minute pour placer une talonnade délicieuse dans les filets de Foba... mais cette fois-ci, c'est un hors-jeu qui l'a empêché d'ouvrir son compteur. Contre toute attente, Charles M'Mombwa a ensuite joué un bien mauvais tour aux Eagles en relançant le match alors qu'il semblait largement hors-jeu (50e, 1-1).

Les Taifa Stars n'ont pas pu profiter longtemps de leur exploit : Ademola Lookman a vite replacé les siens devant au score d'une frappe imparable (52e, 2-1). Le joueur de l'Atalanta est ensuite passé à côté du doublé, barré par l'intervention décisive de Foba (60e). Généreux dans ses efforts et souvent trouvé par ses coéquipiers, Osimhen a continué de buter sur le portier tanzanien (68e) et a montré des signes d'agacement sur le terrain.

Mais rien n'y a fait : remplacé à la 86e minute, Victor Osimhen n'a pas pu inscrire son 32e but en sélection. Les Taifa Stars ont même failli renverser le match dans les dernières minutes, sur une erreur défensive de Bassey qui a laissé passer le ballon pour Kelvin John (87e). Le Tanzanien a manqué de peu de pousser le ballon dans les filets.

L'essentiel est accompli pour les Super Eagles qui repartent avec une victoire étriquée, mais ils devront être bien plus convaincants contre des adversaires d'une autre envergue. À commencer par la Tunisie le 27 décembre prochain.