Afrique: CAN 2025 - Les Léopards de RDC restent concentrés après leur victoire sur le Bénin

L'équipe de RDC a bien commencé sa Coupe d'Afrique des nations, mardi 23 décembre, avec cette victoire sur le plus petit des scores contre le Bénin (1-0). Tout n'a pas été parfait dans cette rencontre, mais pour les Congolais, le plus important était de l'emporter pour se tourner sereinement vers le choc à venir contre le Sénégal.

Cédric Bakambu n'a pas marqué face au Bénin - pour être exact, son but de la tête a été refusé pour un hors-jeu -, mais ce n'est pas cela qui va gâcher sa satisfaction. La RDC s'est imposée grâce à un but de Théo Bongonda pour son entrée en lice dans la CAN 2025, et c'est bien le plus important pour l'attaquant du Betis Seville.

« L'essentiel est fait, victoire à 1-0, on marque, on n'encaisse pas de but. C'est très important dans une compétition de commencer avec les trois points. ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné le premier match d'une Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, c'est fait », a-t-il confié à l'issue de la rencontre gagnée à Rabat.

Il faut remonter à 2017 pour retrouver trace d'une victoire de la RDC lors de son premier match d'une CAN. C'était face au Maroc (1-0), lors de la CAN 2017 au Gabon. En 2019, en Égypte, les Congolais s'étaient inclinés contre l'Ouganda (0-2). En 2022, au Cameroun, ils avaient échoué à sa qualifier. Et il y a presque deux ans, en Côte d'Ivoire, ils avaient été neutralisés par la Zambie (1-1).

« Si on joue comme aujourd'hui, on ne gagnera pas la CAN »

« On est content même si tout n'a pas été parfait, il faut le reconnaître, a poursuivi le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection congolaise, mais le plus important était d'engranger des points et de la confiance pour la suite de la compétition. »

Même son de cloche chez le buteur essentiel du jour, Théo Bongonda. « On prend les trois points et on rentre à la maison », a-t-il résumé. Le Bénin, même diminué, a inquiété les Congolais, surtout dans les dernières minutes où Lionel Mpasi a dû s'employer pour conserver sa cage inviolée. Rien d'étonnant pour Bakambu : « C'est une CAN. (...) Aucun match n'est facile. Aaujourd'hui, on ne s'attendait pas à une partie facile. »

Désormais, après ces trois premiers points acquis, la RDC doit monter en puissance pour espérer atteindre le Graal. « Ce qui est sûr, c'est que si on joue comme aujourd'hui, on ne la gagnera pas. Si tu connais un minimum le football, tu sais que plus la compétition va avancer, plus ça va être difficile. On a les qualités, on l'a déjà montré. (...) Il faut essayer d'être un peu plus un peu plus malin », a expliqué Bongonda.

Désormais, place au Sénégal, co-leader du groupe D mais avec une meilleure différence de buts grâce à la victoire nette contre le Botswana (3-0). Léopards et Lions ont rendez-vous le 27 décembre à Tanger. Et côté congolais, on entend mettre de côté la défaite du 9 septembre à domicile contre les Sénégalais (2-3), après avoir mené 2-0. Un revers qui a permis, in fine, au Sénégal de se qualifier pour la Coupe du monde avec deux points d'avance sur la RDC. « Le match de Kinshasa est derrière nous », balaye Noah Sadiki. Le 27 décembre, c'est une autre histoire qui va s'écrire.