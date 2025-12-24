Afrique: CAN 2025 - Entame idéale du Sénégal, vainqueur facile du Botswana

Face à une faible équipe du Botswana, le Sénégal s'est appliqué pour prendre ses premiers points de la CAN (3-0) grâce notamment à un doublé de Nicolas Jackson. Une bonne entrée en matière avant le choc de samedi face à la RD Congo, vainqueur du Bénin (1-0).

Dans la fraîcheur de Tanger et parfois sous une pluie diluvienne, le Sénégal a tenu son rang sans trop transpirer devant une équipe du Botswana qui n'avait visiblement pas les moyens de contrarier les Lions. L'équipe des Zèbres, 138e au classement Fifa, la moins bien lotie des 24 équipes de cette CAN, a subi la domination des hommes de Pape Thiaw qui auraient pu (dû) plus remplir le tableau d'affichage.

Les Lions ont attendu la 40e minute pour ouvrir le score : après un débordement d'Ismail Jakobs, bien servi dans la course par Mané, Nicolas Jackson est à la réception, en retrait, pour libérer enfin ses coéquipiers.

L'attaquant du Bayern avait été le premier à s'offrir la première occasion du match (4e) après avoir été lancé dans la profondeur, mais il manque son face-à-face avec Goitseone Chichma Phoko, et Pape Guèye, qui a suivi, ne cadre pas. C'est le début d'une longue domination du Sénégal, insolent de possession, de facilité technique, mais manquant de réalisme. Successivement, Mané (5e), Ilimane Ndiaye (15e), encore Sarr (21e) font briller Phoko et la défense botswanaise. Avant que Jackson ne débloque tout donc, devant une équipe qui a attendu la demi-heure passée pour s'offrir sa première véritable incursion dans le camp adverse.

Très souvent raillé pour sa maladresse, à l'image de sa première occasion, l'ex-joueur de Chelsea va mettre tout le monde d'accord en s'offrant un deuxième but de toute beauté, mélange de technique et de sang-froid pour assommer définitivement les hommes de Morena Ramoreboli (58e).

Mané aura la balle du troisième but (65e et 77e), mais se heurtera à Phoko, dont on a fini de compter les sauvetages. C'est finalement Chérif Ndiaye, entré à la place de...Jackson, qui va clôturer la marque après un débordement de Cheikh Sabaly (90e).

C'est une entame idéale pour les poulains de Pape Thiaw qui a eu le loisir de lancer tôt dans le match (67e), Lamine Camara et Ibrahim Mbaye, le benjamin de la CAN, à la place de Pape Guèye et Ilimane Ndiaye. Le successeur d'Aliou Cissé peut être satisfait de la prestation de ses joueurs, même s'il peut regretter l'individualisme de certains une fois que le score était acquis. Jackson et Mané « oubliant » Ilimane Ndiaye sur deux grosses occasions.

Après cette belle entrée en matière, le Sénégal va se voir proposer un adversaire plus costaud : la RD Congo, qui est venue à bout du Bénin. Des retrouvailles qui promettent après le choc de Kinshasa remporté par les Lions (3-2) il y a à peine trois mois.