Afrique Centrale: La vie dans l'est de la RDC à la veille de Noël

De nombreux habitants du Sud-Kivu, par exemple, disent qu'ils n'ont pas le coeur à la fête en raison des combats qui se poursuivent dans la région.

Crèches, sapins de Noël, jouets pour enfants, sur différentes artères de la ville de Bukavu, des marchés occasionnels de Noël se sont créés.

Les articles ont beau être soldés, cette ancienne banquière n'a pas les moyens de les acheter. Elle est au chômage depuis le mois de février, suite à la guerre.

"Jeudi c'est jeudi, et l'autre jeudi là sera un encore jeudi (sourire). Pas question de fête ! Il n'y a pas d'argent, la situation financière n'est pas du tout bonne, alors on a décidé de ne pas fêter", dit-elle à la DW.

D'habitude, les habitants de Bukavu participent au réveillon de Noël et aux veillées du Nouvel an. Les dirigeants de l'AFC/M23 ont promis que la sécurité serait assurée. Mais Eric reste prudent.

"Nous devons quand-même fêter la nativité du Christ parce que nous sommes chrétiens. En tout cas pour le réveillon de noël je serai à la maison avec mes enfants. L'insécurité grandissante ne nous permet pas de passer Noël comme dans le temps passé."

Marche pour la paix

Ce mardi (23.12.2025), des centaines d'habitants de Bukavu ont organisé une marche pour réclamer la paix et la sécurité, à l'appel de la société civile.

"Le grand message aujourd'hui, on l'adresse aux Etats-Unis : de ne pas caporaliser le processus de paix parce qu'une paix imposée porte en elle-même les germes de sa propre disparition. Nous voulons une paix négociée. Que les souffrances finissent avant que le deal se passe", explique Mick Mutiki le coordonnateur provincial du cadre de concertation de la société civile du Sud-Kivu.

Lors de cette manifestation, l'AFC/M23 a annoncé avoir déjoué une attaque armée dans un quartier de Bukavu. Au moins, une personne a perdu la vie dans l'explosion d'une grenade lancée par un groupe présenté comme étant des Wazalendo.

Hier, une attaque similaire a eu lieu à Uvira ; des membres présumés des Wazalendo ont perturbé une autre marche qui était prévue dans la deuxième ville du Sud-Kivu ; le calme est revenu dans la soirée.