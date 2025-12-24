Gabon: Nicaise Moulombi s'indigne quant à l'assassinat du petit Loko Pascal Cameron

Nicaise Moulombi, acteur de premier plan de la société civile comme bien d'autres acteurs, s'est indigné de l'assassinat du petit Loko Pascal Cameron, âgé de 13 ans.

Il est indigné et très révolté pour la mort du petit Loko Pascal Cameron, âgé de 13 ans, assassiné lâchement par des individus sans foi ni loi. Nicaise Moulombi, 2ème Vice-Président du Conseil économique social et environnemental (CESE) a exprimé toute sa colère à l'endroit de ce crime odieux qui endeuille toute une famille.

"Je condamne cet acte avec toute la rigueur possible. Je fais mienne l'avis de la Première Dame, Madame Zita Oligui Nguema qui affirme que la protection de nos enfants est une responsabilité collective. Elle ne peut souffrir d'aucune complaisance. Elle n'est pas négociable".

Pour Nicaise Moulombi, la sécurité des biens et des personnes est une fois encore menacée. "Pourquoi ces actes barbares reviennent au moment où les Gabonais attendent le nouveau gouvernement et le renouvellement du Conseil Economique Social et Environnement" s'interroge t-il. "Cette situation ne saura être tolérée et les commendataires doivent être punis car personne n'est en sécurité en ce moment. Or nous voulons la quiétude, la transparence et la sécurité dans tous les coins et recoins du pays" poursuivra t-il.

Aussi, fait-il savoir qu'il a été victime d'un cambriolage dans la nuit du vendredi au samedi à son domicile sis à Agondjé, alors qu'il était à Lambaréné, aux funérailles de l'ancien Sénateur de la transition, ancien chroniqueur sportif de Radio Gabon est décédé à sa 80e année, feu Marc Elie Biyoghe. Il dit avoir saisi le commissariat de police d'Akanda, qui jusqu'alors, reste sans suite.

Il souhaite toutes ses condoléances à la famille éplorée.