Ile Maurice: Un projet qui a pris vie

Perché sur le flanc de la montagne à Tamarin, Legend Hill Residences & Spa a ouvert ses portes, le 5 décembre, après plusieurs années de débats et de controverses autour de son implantation.

Développé avec un investissement de Rs 4,78 milliards, ce projet s'inscrit dans un paysage marqué par le lagon de la côte ouest et les reliefs du Morne Brabant, classé au patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture.

Dès l'arrivée, la vue structure les déplacements et accompagne l'expérience sur l'ensemble du site. L'architecture, inspirée des lodges d'Afrique australe, épouse le relief naturel. Les suites, villas et penthouses sont disposés de manière à préserver les perspectives sur l'environnement, sans rupture visuelle avec le paysage. Les espaces communs prolongent cette ouverture, notamment depuis le rooftop du Santosha, qui surplombe le domaine, ou encore autour de la piscine à débordement et des terrasses orientées vers l'horizon.

Le site se veut également accessible aux locaux. Des tarifs spécifiques sont proposés aux Mauriciens, que ce soit pour des day pass ou pour des séjours, en famille ou entre amis. Le restaurant bistronomique BVIEW, ouvert au public tous les jours sur réservation, s'inscrit dans cette démarche. La carte privilégie des plats à partager, des tapas et des assiettes de charcuterie, ainsi que plusieurs propositions de desserts, parmi lesquelles une mousse au chocolat au caramel beurre salé ou des îles flottantes. Cette offre de restauration s'intègre dans un dispositif plus large, placé sous la supervision du chef Glenn Viel. Le restaurant gastronomique Le 1812, actuellement en phase de finalisation, devrait ouvrir dans les mois à venir.

À l'écart des espaces de vie, le Legend Spa s'étend au coeur de la végétation. L'aménagement privilégie la discrétion et le calme, en lien avec l'environnement naturel du site. Les soins proposés associent les protocoles de Cinq Mondes à des rituels développés sur place avec l'utilisation d'ingrédients locaux, notamment l'huile de coco parfumée à la frangipane. Les techniques sont adaptées au cadre, dans une approche visant à inscrire l'expérience dans le territoire.

Selon la directrice générale, Eva Naidu, le positionnement du site repose sur une ouverture progressive aux Mauriciens, parallèlement au déploiement complet de ses infrastructures. Une phase qui marque une nouvelle étape pour ce projet longtemps discuté, désormais entré dans sa phase opérationnelle.