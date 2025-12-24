Ile Maurice: 31 employés diplômés en hôtellerie

Trente et un employés du Lux Collective ont reçu leur certificat dans le cadre du Tourism and Hospitality Operations Programme, en partenariat avec Polytechnics Mauritius Ltd. Cette remise de diplômes a clos un programme de six mois visant à renforcer les compétences en gestion opérationnelle et en service au sein du groupe hôtelier.

Lancé en début d'année, le programme a permis aux participants de suivre une formation tout en continuant à travailler à temps plein dans les six établissements du groupe -LUX * Belle-Mare, LUX Le Morne, LUX* Grand-Gaube, LUX* Grand-Baie, Tamassa, SALT of Palmar et l'Île des Deux Cocos*. Les employés ont ainsi dû jongler entre apprentissage théorique et responsabilités quotidiennes, un défi relevé avec persévérance.

Parmi les diplômés, Souhaina Arshiyah Chundoo, employée au Front Office de LUX* Le Morne, s'est distinguée avec une note de 75,5 %. Elle a confié que concilier études et travail dans un environnement exigeant n'avait pas été simple, mais que le soutien de ses collègues avait été déterminant. «Il y a eu des moments où je me suis sentie dépassée, mais chaque instant en valait la peine.»

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le programme, qui a atteint son terme en octobre, s'adressait principalement aux postes de supervision et de management, représentant 60 % des participants, dont 40 % de femmes. Plusieurs diplômés envisagent désormais de poursuivre un diplôme en Gestion du tourisme et de l'hôtellerie pour approfondir leurs compétences et enrichir leur parcours académique. Pour Olivier Chavy, Chief Executive Officer du Lux Collective, l'initiative va au-delà de la simple formation professionnelle : «Notre vocation en tant qu'entreprise hôtelière a toujours été centrée sur l'humain. Nous cherchons avant tout à les aider à grandir et à réaliser leur plein potentiel.»