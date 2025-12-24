Madagascar: Remaniement à la HCC - Bras de fer entre trois conseillers et le régime de refondation

D'après les explications, des militaires armés se seraient présentés au domicile des trois ex-membres de la Haute Cour Constitutionnelle hier tôt le matin.

Démentie formelle des trois hauts conseilleurs au sein de la Haute Cour Constitutionnelle après la publication par la Présidence de la Refondation de la République de Madagascar, d'un décret annonçant l'acceptation de leur démission. L'affaire a pris une tournure inattendue et la riposte avait fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux.

Un bras de fer est maintenant engagé entre trois juges constitutionnels et le régime de refondation qui oeuvre et manoeuvre pour placer leurs pions au sein de la juridiction constitutionnelle. « Nous n'avons déposé aucune lettre de démission. Comme tout citoyen, nous avons appris la nouvelle sur Facebook », a déclaré Razanadrainiarison Rahelimanantsoa Rondro Lucette hier devant la presse.

Apparemment, les trois juges nommés à la Haute Cour Constitutionnelle sur le quota de l'ancien président Andry Rajoelina ont été poussés vers la sortie et ont subi des contraintes pour démissionner. « Pour l'heure, nous n'avons pas été notifiés par rapport à notre soi-disant démission », ont-ils martelé. Une manière de soutenir que la démarche engagée à leur encontre ne respecte pas la procédure légale.

A les entendre, il y aurait donc eu falsification de signatures. Et les trois hauts conseillers auprès de la HCC de déclarer au passage qu'« en tant que magistrats, nous ne pouvons pas nous taire face à de telles manoeuvres ». Selon leur dire, des militaires armés étaient venus tôt le matin dans leur domicile respectif. Même s'il n'y a eu ni perquisition ni violence, cette irruption d'éléments armés est considérée par bon nombre d'observateurs comme une intimidation.

Ces hommes en treillis militaires auraient toutefois expliqué que leur mission était de récupérer les juges constitutionnels. Les trois hauts conseillers se sont ensuite présentés à Ambohidahy sous escorte militaires. D'après les informations, une cérémonie de prestation de serment de leurs successeurs y aurait été prévue dans la matinée. Mais suite à cette contestation, après un long moment de suspense, la cérémonie en question n'a finalement pas eu lieu.

Dialogue

En fin de matinée, les membres de la HCC dirigés par leur président Florent Rakotoarisoa, ont quitté le palais d'Ambohidahy sous forte escorte militaire. Les indiscrétions ont révélé qu'ils avaient été amenés au Palais d'Etat d'Iavoloha pour rencontrer le Président de la Refondation de la République de Madagascar, le Colonel Michaël Randrianirina. Les observateurs se sont alors demandés si cette convocation est conforme au principe de séparation des pouvoirs.

Pour leur part, les trois juges constitutionnels démis de leur fonction, à savoir Razanadrainiarison Rahelimanantsoa Rondro Lucette, Rakotobe Andriamarojaona Vololoniriana Christiane et Mbal Ranaivo Fidèle, ont fait part de leur volonté et leur disponibilité à discuter pour préserver l'intérêt supérieur de la Nation. A cet instant où nous mettons cet article sous presse, on nous confirme que la cérémonie de prestation de serment des trois juges nouvellement nommés à la Haute Cour Constitutionnelle a finalement eu lieu hier en début de soirée.

Ce programme aurait été décidé à l'issue d'un long moment de dialogue entre les différents protagonistes. Une cérémonie inédite car aux yeux des observateurs, une prestation de serment organisée à la hâte dans la soirée reflète l'existence d'une crise interne au sein des Institutions de la République. D'après les informations qui nous sont parvenues, une quinzaine de militaires armés se seraient aussi présentés au domicile de l'ancien ministre de la Justice Benjamin Alexis Rakotomandimby hier. A l'allure où vont les choses, il n'y aura donc pas de trêve politique en cette période de fin d'année.