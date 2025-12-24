Madagascar: Cuisson propre - Cinq innovations malgaches distinguées au CCIC

Cinq projets ont été primés la semaine dernière, pour accélérer le clean cooking à Madagascar, dans l'objectif de réduire la dépendance au bois et au charbon grâce à des solutions de cuisson plus propres.

La semaine dernière a été jugée décisive pour l'essor du clean cooking à Madagascar, avec une rencontre des acteurs du secteur et une cérémonie de distinction des projets les plus prometteurs du concours Clean Cooking Innovation Challenge (CCIC). L'événement s'est tenu le 19 décembre 2025 au Novotel Ivandry, où cinq initiatives ont été récompensées, à l'issue d'une compétition ayant réuni 15 participants.

Selon les porteurs de projets, l'objectif est de proposer des solutions modernes pour réduire la dépendance au bois et au charbon, protéger les forêts et l'environnement, tout en accélérant l'adoption de sources d'énergie propres et durables dans la cuisson domestique. Dans un pays où l'usage des combustibles traditionnels reste largement répandu, ces innovations visent à concilier besoins quotidiens des ménages et enjeux climatiques.

Heureux gagnants

Parmi les cinq lauréats figure Aquagaz Mada, qui mise sur la transformation de déchets de poissons et de poulpes en biogaz. Angovo Madìo Groupe propose, de son côté, un foyer fonctionnant à l'huile de vidange, pour donner une seconde vie à un déchet polluant. Autre approche, Projet Mongo valorise des matières locales, en convertissant apombo et argile en une énergie capable de retenir la chaleur. Le concours a également distingué Jatrooj' Green, qui travaille sur la production de biodiesel à partir du jatropha, et Honey Combustible Company, qui transforme la cire d'abeille en briquettes combustibles destinées à des foyers économes.

Bref, la réussite de cette édition du CCIC est présentée comme le fruit d'un partenariat renforcé entre l'État et le secteur privé, dans une logique 3P, avec l'appui de plusieurs organisations, dont le PNUD, l'ONUDI, le WWF et la MCCI. Prenant la parole, le Secrétaire général du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, Dr Adolphe Rakotonandrasana, a réaffirmé le soutien du ministère à l'ensemble des acteurs du clean cooking, en vue d'atteindre les objectifs nationaux en matière d'énergie et de développement durable.