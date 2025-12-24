Guinée: Lancement officiel des travaux de la route nationale Labé-Tougué

La cérémonie de lancement officiel des travaux de construction de la route nationale Labé-Tougué aura lieu ce mercredi 24 décembre dans la commune urbaine de Labé.

Cet événement marque une étape importante dans la modernisation des infrastructures routières et le désenclavement des zones concernées. Ce projet structurant vise à améliorer la circulation, faciliter les échanges économiques et renforcer l'intégration régionale au bénéfice des populations.

Des membres du Gouvernement, les autorités locales, ainsi que les partenaires impliqués, prendront part à cette cérémonie solennelle, symbole de l'engagement en faveur du développement durable et de l'amélioration des conditions de vie.