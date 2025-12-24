Guinée: Fructueux échanges entre l'ambassadeur de l'Inde et le président du GOHA International

Le président du groupe organisé des hommes d'affaires (GOHA International), Chérif Mohamed Abdallah a rencontré la semaine dernière, l'ambassadeur de l'Inde en République de Guinée.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la tournée de mise relation et le transfert de technologie entre les membres et sympathisants du GOHA International et les hommes d'affaires de l'Inde.

Après la Turquie, la Sierra Leone, le Libéria, la Gambie, le Sénégal et la Guinée Bissau, Chérif Mohamed Abdallah Haidara est attendu au Maroc, en Égypte, en Inde, Chine et Brésil.