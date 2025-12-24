Guinée: Fructueux échanges entre l'ambassadeur de l'Inde et le président du GOHA International

24 Décembre 2025
Aminata.com (Conakry)

Le président du groupe organisé des hommes d'affaires (GOHA International), Chérif Mohamed Abdallah a rencontré la semaine dernière, l'ambassadeur de l'Inde en République de Guinée.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la tournée de mise relation et le transfert de technologie entre les membres et sympathisants du GOHA International et les hommes d'affaires de l'Inde.

Après la Turquie, la Sierra Leone, le Libéria, la Gambie, le Sénégal et la Guinée Bissau, Chérif Mohamed Abdallah Haidara est attendu au Maroc, en Égypte, en Inde, Chine et Brésil.

Lire l'article original sur Aminata.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.