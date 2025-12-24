Gabon: Port-Gentil - Les populations du quartier PG2 en colère contre les coupures d'électricité

Les populations du quartier PG2 de la capitale économique du Gabon vivent le calvaire. L'électricité est aux abonnés absents et les habitants de cette partie de Port-Gentil s'indignent des coupures récurantes de courant.

La colère gronde chez les habitants du quartier PG2 de Port-Gentil, capitale économique du Gabon. Les coupures qualifiées d'intempestives troublent leur quotidien. Ils ne savent plus à quel saint se vouer depuis plusieurs semaines déjà. Les populations dudit quartier et bien d'autres de la cité pétrolière expriment leur mécontentement face à cette situation qui pour elles, n'a qu'assez duré. Et elle perdure encore.

Plusieurs raisons ont été évoquées quant à la situation qui désole les consommateurs. Le délestage serait entre autres dû à la forte augmentation des ménages qui eux sont à plus de 7000 et dont le transformateur aurait du mal à supporter les charges. Contrariées, les populations souhaitent une solution pérenne à cette situation qui leur cause du tort et les met mal à l'aise.

"Nous avons perdu des appareils électroménagers. Nos provisions se gaspillent dans les congélateurs et les réfrigérateurs . Nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année, donc imaginez le désastre. Déjà que beaucoup d'entre nous avons du mal à joindre les deux bouts, le peu que nous gagnons, nous achetons à manger et hop, ce sont les délestages qui nous pourrrissent la nourriture, on fait comment ? On fait comment dans ce cas ? Dites nous... " s'interroge une femme en colère.

La société en charge de l'électricité aurait promis trouver des solutions au problème posé par les populations du quartier PG2 de la cité pétrolière. Elles doutent de la sincérité de la promesse faite. " Ils nous disent que la situation sera résolue d'ici là, mais nous, on fait quoi ? Qui va rembourser nos appareils électroménagers et d'autres appareils électroniques ? Qui va nous rembourser ? Qui va nous rembourser la nourriture qui pourrie dans les congélateurs ? Qui pour répondre à toutes ces plaintes ? " se demande une autre femme, mère célibataire en colère, elle aussi.

Les populations de Port-Gentil en général et celles du quartier PG2 en particulier, appellent à la responsabilité des autorités locales. Elles souhaitent que des solutions soient trouvées pour leur mieux-être.