Gabon: Le Wi-Fi désormais disponible à bord des trains voyageurs

La gare ferroviaire d'Owendo a servi de cadre, ce mardi 23 décembre 2025, au lancement officiel du service Wi-Fi à bord des trains voyageurs en République gabonaise. La cérémonie a été présidée par Gilles Nembe, ministre intérimaire des Transports et de la Marine marchande, et Mark Alexandre Doumba, ministre de l'Économie numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation. Baptisé « Setrag Connect », ce service est le fruit d'une collaboration entre les deux ministères, la Setrag et le partenaire technologique Airtel Gabon.

Cette initiative s'inscrit dans la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de transformation numérique impulsée par le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, visant à rapprocher le numérique des usages quotidiens des citoyens et à moderniser les services publics. Dans sa phase pilote, le dispositif concerne neuf wagons du train Express et propose un accès encadré à l'application WhatsApp, permettant aux voyageurs de communiquer et d'échanger des contenus légers tout au long du trajet, dans un cadre sécurisé et stable.

Au-delà du service offert aux passagers, ce projet revêt une dimension expérimentale stratégique. Le Gabon teste, à travers les phases de disponibilité et de pause du Wi-Fi à bord du train, des solutions satellitaires pilotes destinées à évaluer leur fiabilité et leur performance. À terme, ces technologies pourraient contribuer à l'extension de la couverture numérique des zones actuellement dépourvues de réseau, notamment dans les régions enclavées traversées par le chemin de fer.

« Déployée grâce à une solution de connectivité satellitaire en orbite basse reposant sur la technologie OneWeb, fournie par Airtel Gabon, l'infrastructure garantit une couverture continue sur l'ensemble du réseau ferroviaire, y compris dans les zones forestières et difficiles d'accès », a indiqué Mark Alexandre Doumba, ministre de l'Économie numérique.

D'un coût estimé à plus de 320 millions de FCFA, le projet vise à promouvoir l'inclusion digitale, assurer la continuité des activités professionnelles en mobilité et optimiser les charges supportées par l'État. Une seconde phase permettra d'élargir progressivement l'accès à d'autres services numériques et contenus multimédias.

Pour le ministre Gilles Nembe, ce projet constitue une étape majeure dans la modernisation du chemin de fer gabonais, en circulation depuis 1986, véritable patrimoine national traversant cinq provinces et desservant près de 300 000 voyageurs par an.

Le Gabon devient ainsi le premier pays d'Afrique subsaharienne à déployer ce modèle de connectivité ferroviaire, illustrant la volonté du gouvernement de faire du numérique un levier de transformation durable, au service des citoyens et de l'aménagement du territoire.