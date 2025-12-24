Afrique: CAN 2025 - Séduisante, la Tunisie déroule face à l'Ouganda et prend la tête du groupe C

Les Tunisiens se sont tranquillement imposés (3-1) face à l'Ouganda ce mardi 23 décembre au stade olympique de Rabat. Les Aigles de Carthage empochent les trois points et prennent la tête du groupe C devant le Nigeria.

Sérieux comme la Tunisie. Sous une pluie battante et sur une pelouse gorgée d'eau, les hommes de Sami Trabelsi ont complètement noyé les Ougandais, incapables de réagir face aux vagues tunisiennes. Les Aigles de Carthage, qui restent sur une décevante élimination en phase de groupe lors de l'édition ivoirienne en 2024, ont fait la différence dans cette rencontre grâce à Ellyes Skhiri et un doublé d'Elias Achouri.

Organisés en 4-2-3-1, les Tunisiens ont démarré la rencontre avec un gros tempo et avec un intense pressing. Une bonne idée pour faire la différence rapidement, eux qui n'avaient plus gagné leur premier match dans une CAN depuis cinq rencontres (2 nuls et 3 défaites). Sous l'impulsion d'un Hannibal Mejbri positionné en électron libre, le joueur formé à Manchester United à fait la différence dès la 5e minute de jeu en servant de l'extérieur du pied Hazem Mastouri qui venait d'effleurer le ballon au premier poteau sans pour autant cadrer.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une première alerte pour l'Ouganda, 85e nation FIFA, qui a tout de même eu la possession dans ce match (51%). Quelques minutes plus tard, c'est Ellyes Skhiri qui est venu récompenser la bonne entame des Aigles de Carthage en sautant plus haut que les défenseurs ougandais pour catapulter de la tête le ballon parfaitement frappé par Mejbri à la suite d'un corner (9e).

Le joueur de Burnley était partout, à la construction et même presque à la finition mais il n'a pas donné assez de force à sa frappe à l'entrée de la surface (26e). Elias Achouri, lui, ne s'est pas posé de question pour reprendre en force le cuir sur un service millimétré d'Ali Abdi pour le but du break (2-0).

Il a fallu attendre la 45e minute pour voir une occasion des Grues mais l'ancien joueur de Metz Dylan Bronn a sauvé la patrie pour contrer du casque la lourde frappe de Rogers Mato.

Une défense toujours aussi solide

Un sauvetage de tous les instants qui a parfaitement symbolisé l'imperméabilité de la charnière tunisienne, qui n'a pas terminé meilleure défense de son groupe de qualification pour la Coupe du monde pour rien (0 but encaissé en 10 matchs). Solides et appliqués, les Aigles du Carthage, parfois appelés les « Italiens de l'Afrique » en raison de leur culture défensive, ont fait honneur à leur réputation.

En seconde période, le coffre-fort tunisien s'est presque complètement verrouillé, écoeurant les rares possibilités ougandaises, à l'image de Steven Mukwala qui s'est précipité sur sa frappe aux trente mètres alors qu'il avait pour une fois le temps (58e). En faisant les efforts les uns pour les autres, les Tunisiens ont été encore récompensés en contre par l'intermédiaire d'Achouri.

Sur un ballon repoussé par Salim Magoola après une frappe d'Ali Abdi à la suite d'un contre, le cuir est revenu dans les pieds du joueur de Copenhague qui ne s'est pas prié pour inscrire un doublé et porter le score à 3-0 (65e). Grâce à ses deux buts, le joueur formé au Victoria Guimarães compte désormais 5 buts en sélection. Denis Omedi a tout de même réduit la marque en fin de match pour l'Ouganda sur un cafouillage dans la surface tunisienne (90e1). Une petite tâche sur une copie presque parfaite des hommes de Sami Trabelsi.

La Tunisie, dont la dernière victoire en CAN remontait en 2021 et une victoire en huitième de finale contre le Nigeria, va justement retrouver les Super Eagles lors de son prochain match pour le choc de ce groupe C.