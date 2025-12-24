Bénin: Un député en détention provisoire dans le cadre de l'enquête sur le coup d'État avorté

24 Décembre 2025
Radio France Internationale
Par Jean-Luc Aplogan

Dans le dossier de la tentative de putsch manqué le 7 décembre dernier au Bénin, un député du parti d'opposition Les Démocrates est en détention provisoire et sera jugé la semaine prochaine. Selon nos informations, il est inculpé pour « apologie de crime contre la sûreté de l'État et incitation à la rébellion ».

Le député de l'opposition Sounon Bouké comparaîtra en audience de flagrant délit le 30 décembre prochain devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Après une semaine de garde à vue, l'élu a été présenté mardi au parquet spécial de la Criet et mis en examen pour deux infractions, assorties d'un mandat de dépôt : « apologie de crime contre la sûreté de l'État » et « incitation à la rébellion ».

Le député inculpé a été transféré à la prison civile de Missrété, à la périphérie de Porto-Novo. Selon son conseil, Me Aboubacar Baparapé, les enquêteurs reprochent à Sounon Bouké d'avoir publié, le 7 décembre dernier - jour de la tentative de coup d'État avortée -, un message sur un forum WhatsApp. Le message incriminé se résumait à trois mots : « C'est jour de fête. » L'avocat regrette que son client soit poursuivi pour cette seule phrase, mais il n'échappe pas un procès.

Les Démocrates, parti de Sounon Bouké, n'ont pas encore réagi officiellement. Toutefois, il y a quelques jours, l'un de ses collègues du même parti, Habibou Oroucobou, a adressé une question orale au gouvernement concernant cette interpellation. Selon un expert juridique, l'immunité parlementaire du député ne le protège pas dans ce cas précis : « Nous sommes en situation de flagrant délit », explique-t-il.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Après Candide Azannaï, président du parti Restaurer l'espoir et ancien ministre de la Défense, le député Sounon Bouké est la deuxième personnalité politique béninoise placée en détention provisoire dans le cadre de cette affaire, mais le premier à être jugé.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.