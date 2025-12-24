Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 24 décembre 2025

revue de presse

Élections en Guinée : Mamadi Doumbouya s'avance en favori

Dimanche 28 décembre 2025, les Guinéens se rendront aux urnes pour la présidentielle, un scrutin censé clore la transition ouverte après le coup d'État du 5 septembre 2021. Mais cette élection présidentielle est marquée par l'absence de figures majeures de l'opposition et des restrictions des libertés.

Trois étapes expliquent l'aboutissement de la stratégie Mamadi Doumbouya. D'abord, son coup de force militaire a fait partir un président controversé : Alpha Condé. Initialement, la transition interdisait aux chefs militaires de participer à l'élection.

Mais un référendum modifie la constitution en septembre 2025 et permet à Mamadi Doumbouya de se présenter comme candidat indépendant. Ensuite, plusieurs figures de l'opposition, telles que Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, sont contraintes à l'exil ou empêchées de concourir, leurs partis sont suspendus. (Source DW)

Afrique du Sud : Le bilan de la dernière fusillade s'élève à 10 morts

Le bilan de la dernière fusillade dans un pub en Afrique du Sud s'est alourdi à 10 morts mardi, tandis que la police a déclaré avoir identifié deux suspects potentiels.

Trois femmes et sept hommes ont été tués lors de l'attaque de dimanche matin dans le township de Bekkersdal, à 46 kilomètres à l'ouest de Johannesburg. Neuf personnes sont toujours hospitalisées. (Source Africanews)

Afrique: CAN 2025 - Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique, un groupe de la mort et plus encore

La Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et le Mozambique se côtoient dans le groupe F, le « groupe de la mort ». Pour ceux qui tireront leur épingle du jeu, c'est un véritable « parcours de la mort » qui les attend pour les matchs à élimination directe.

« Je pense que c'est le parcours qu'on a eu jusqu'ici, qui fait qu'on est en confiance », a lancé Émerse Faé, à la veille de l'entrée en lice de sa Côte d'Ivoire à la CAN 2025 contre le Mozambique ce mercredi. Effectivement, le sélectionneur des Éléphants est à la tête d'une équipe tenante du titre et qui s'est qualifiée sans perdre le moindre match. Mais entre le parcours traversé par la Côte d'Ivoire ces derniers mois et celui qui l'attend au Maroc, il y a un monde. (Source RFI)

Libye : Le chef d'état-major tué dans le crash de son avion en Turquie

Le chef d'état-major général de l'armée libyenne, le général Mohamed Al-Haddad, est mort mardi soir avec quatre de ses conseillers dans le crash de leur avion en Turquie. L'appareil, victime d'une panne électrique peu après son décollage d'Ankara, s'est écrasé dans une zone rurale au sud de la capitale.

L'accident s'est produit moins d'un quart d'heure après le décollage de l'avion de la capitale turque Ankara, à destination de Tripoli. Selon le directeur de la communication de la présidence (Source Africa Radio)

Madagascar: Cuisson propre - Cinq innovations malgaches distinguées au CCIC

Cinq projets ont été primés la semaine dernière, pour accélérer le clean cooking à Madagascar, dans l'objectif de réduire la dépendance au bois et au charbon grâce à des solutions de cuisson plus propres.

La semaine dernière a été jugée décisive pour l'essor du clean cooking à Madagascar, avec une rencontre des acteurs du secteur et une cérémonie de distinction des projets les plus prometteurs du concours Clean Cooking Innovation Challenge (CCIC). L'événement s'est tenu le 19 décembre 2025 au Novotel Ivandry, où cinq initiatives ont été récompensées, à l'issue d'une compétition ayant réuni 15 participants. (Source l'Express de Madagascar)

Côte d'Ivoire : Législatives - La CEI menace de radier des candidats

À quatre jours du scrutin législatif prévu le samedi 27 décembre 2025, le président de la Commission électorale indépendante (CEI), Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, a tapé du poing sur la table ce mardi 23 décembre 2025, pour dénoncer ces « irrégularités », sur le plateau de la RTI 1, la télévision nationale.

L'ambiance monte d'un cran à l'approche des élections législatives. Ce mardi, le président de la CEI a révélé de graves manquements au Code électoral, commis par certains candidats durant la campagne électorale qui se déroule du 19 au 26 décembre 2025. (Source Apanews)

Sénégal : Une cyberattaque de grande ampleur déjouée, annonce Interpol

Les forces de l'ordre sénégalaises ont empêché des pirates informatiques de dérober 7,9 millions de dollars à une importante compagnie pétrolière après avoir infiltré ses systèmes de messagerie interne, a annoncé lundi l'organisme de coordination policière internationale Interpol.

Les hackeurs s'étaient fait passer pour des cadres supérieurs de l'entreprise pétrolière pour autoriser un virement bancaire frauduleux, mais les autorités ont réussi à bloquer le transfert avant que les fonds ne puissent être retirés, en gelant les comptes destinataires en urgence, selon Interpol. (Source AFP)

Ethiopie: Le Premier ministre Abiy accueille le président kenyan Ruto

Le Premier ministre Abiy Ahmed a accueilli ce matin le président kenyan William Ruto pour une visite de travail d'une journée.

L'Éthiopie et le Kenya ont récemment renforcé leurs relations bilatérales dans divers secteurs, les deux pays d'Afrique de l'Est partageant des valeurs et des intérêts stratégiques communs.

Au cours des dernières années, les dirigeants de ces pays voisins ont multiplié les visites, approfondissant ainsi leur coopération. (Source Ethiopian News Agency)

RDC : Au Sud-Kivu, le PAM renforce son aide face à l'aggravation du conflit

Le Programme alimentaire mondial (PAM) intensifie son aide aux millions de personnes déplacées par les combats dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC). Face au regain de violence dans la province du Sud-Kivu, l'agence onusienne appelle à un financement d'urgence de 67 millions de dollars pour maintenir son assistance au cours des trois prochains mois. (Source ONU)

Bénin: Le député Soumaïla Sounon Boké placé sous mandat de dépôt à la CRIET

Selon son avocat, Me Aboubacar Baparapé, joint par BIP Radio, le parlementaire est poursuivi pour incitation à la rébellion et harcèlement par voie électronique. L'élu conteste l'ensemble des faits mis à sa charge. Son conseil appelle à un examen du dossier « avec un peu de bienveillance », estimant que les éléments reprochés à son client ne sauraient justifier une telle mesure.

Les poursuites font suite à un message publié le 7 décembre 2025 dans un groupe WhatsApp, au moment où des individus présentés comme des mutins intervenaient sur la télévision nationale. Le député aurait alors écrit : « c'est la fête ». Une publication que l'intéressé affirme avoir été sortie de son contexte. (Source Beninwebtv)