Algérie: Vote attendu au Parlement sur le projet de criminalisation de la colonisation

24 Décembre 2025
Radio France Internationale

En Algérie, les députés doivent voter ce mercedi 24 décembre un projet de loi qui pourraient accentuer des tensions déjà vives avec l'État français. En effet, ce texte vise à criminaliser la colonisation française, periode qui s'est étendue de 1830 à 1962. Cette volonté politique n'est pas nouvelle en Algérie, c'est la troisième fois qu'un tel projet est présenté. Pour les députés à l'origine du document, ce projet de loi est un « acte de souveraineté et de fidélité à l'histoire nationale ».

En Algérie, après avoir présenté et examiné le projet de loi depuis le 20 décembre, Brahim Boughali a donc convoqué les 407 députés ce 24 décembre au matin pour le soumettre au vote. Pour le président de l'Assemblée populaire nationale, l'APN, ce projet criminalisant la colonisation française, est un « message politique clair exprimant l'attachement de l'Algérie à ses droits inaliénables et sa loyauté envers les sacrifices de son peuple. »

En cinq chapitres, les députés qui ont travaillé sur le document listent les exactions commises : tortures, pillages, exécutions. Ils appellent également la France à remettre les archives, notamment les sites des essais nucléaires et les cartes de lieux minés.

Des peines de prison ferme sont également prévues pour tous les Algériens glorifiant la période coloniale. C'est la troisième fois depuis 2001 qu'un tel projet de loi est présenté, en 2005, le président Bouteflika avait bloqué le vote. En cas d'adoption par les députés, ce projet de loi vise aussi à obtenir des excuses formelles de la France pour la colonisation, excuses préalables à toute « réconciliation mémorielle. »

