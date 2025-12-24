Afrique: CAN 2025 - Nicolas Jackson, un attaquant tout neuf pour le Sénégal

Auteur d'un doublé et homme du match contre le Botswana (3-0), Nicolas Jackson a peut-être définitivement convaincu les plus sceptiques quant à son statut de titulaire au poste très convoité d'avant-centre en équipe du Sénégal.

El Hadji Diouf, ancien attaquant du Sénégal autant fantasque que fantastique, n'a pas perdu ses réflexes en matière de contrepied. Répondant à une question sur les conseils donnés à l'attaquant Nicolas Jackson, qu'il côtoie au quotidien, l'ex-joueur de Lens a lâché : « Je lui dis de prendre du plaisir et de donner beaucoup de plaisir parce que c'est un métier qui ne dure pas. Les gens se rappellent une seule chose, le plaisir que tu as mis dans leurs yeux ».

Assurément, les supporters des Lions se rappelleront longtemps le deuxième but inscrit par Jackson lors de la rencontre face au Botswana (3-0). Servi par Ismaïla Sarr, l'attaquant du Bayern, après un contrôle un peu long, s'autorise un crochet, là où la plupart auraient frappé, pour éliminer le défenseur et le gardien, puis marquer tranquillement. Une réalisation pleine de sang-froid, de justesse technique et, surtout, de confiance retrouvée. Un geste qui a fait lever tout un stade, symbole d'un joueur qui ose enfin, libéré de ses doutes.

Un compteur de buts longtemps à zéro

Pourtant, le parcours de Nicolas Jackson avec la sélection n'a pas été un long fleuve tranquille. Auteur de l'ouverture du score face au Botswana, il n'a pas toujours été aussi décisif et adroit sous le maillot national. Il a même dû attendre sa 17e cape pour enfin ouvrir son compteur de buts avec les Lions. Face au Botswana, la plupart des supporters ont sans doute cru voir revenir le « Jackson maladroit » après son premier raté, un face-à-face manqué dès la 4e minute.

Mais il faut croire que le natif de Banjul (Gambie) a progressé mentalement, apprenant à gérer la pression et à transformer l'adversité en force. « J'ai grandi, confie-t-il après avoir reçu son trophée d'homme du match. Ce n'est plus le même Nicolas qu'avant. On est des attaquants, il arrive qu'on rate des occasions. Après avoir raté cette opportunité, j'ai oublié et je me suis concentré sur la prochaine parce que je sais que j'aurai une autre chance. J'ai redoublé d'efforts et j'en ai eu quelques autres. J'en ai mis deux, même si ce n'est jamais assez suffisant. »

Cette évolution porte aussi la marque de son sélectionneur Pape Thiaw qui l'a installé comme titulaire depuis son arrivée à la tête des Lions. « C'est un garçon qui marche à la confiance, ces deux buts vont lui donner beaucoup de confiance », estime-t-il. Désormais, la confiance est rendue : Nicolas Jackson affiche un bilan impressionnant de six buts et deux passes décisives lors de ses cinq dernières titularisations avec le Sénégal. Des chiffres qui illustrent parfaitement la métamorphose d'un attaquant désormais prêt à porter sur ses épaules les espoirs d'un peuple tout entier qui rêve d'une deuxième étoile.