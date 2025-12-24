Afrique: CAN 2025 - La Côte d'Ivoire attaque la défense de son titre dans une ambiance sereine

Ce mercredi prend fin la première journée de la phase de poules. Place désormais à l'entrée en lice de la Côte d'Ivoire face au Mozambique, dans un match du Groupe F qui aura lieu à Marrakech (coup d'envoi à 17h30 TU). Tenants du titre, les Éléphants espèrent bien conserver leur trophée. En tout cas, ils sont arrivés au Maroc avec sérénité et ambition.

Des sourires, du chambrage et des visages sereins : depuis leur arrivée au Maroc, les Éléphants enchaînent les entraînements avec décontraction. Leur sélectionneur, Emerse Faé, l'assume. Son groupe est en confiance. « C'est le fait que je sente les joueurs vraiment impliqués, vraiment concentrés, vraiment investis pour cette mission qui fait qu'on est en confiance. »

Au bord de l'élimination au premier tour il y a deux ans, la Côte d'Ivoire avait finalement triomphé après un invraisemblable parcours. Mais depuis, le groupe s'est régénéré de moitié. Sur 26 joueurs présents au Maroc, 12 sont champions d'Afrique, dont l'inoxydable Jean-Michael Seri, 34 ans, pour qui rien n'a vraiment changé.

« C'est toujours la même ambiance. C'est une très bonne ambiance avec des joueurs qui ont envie de jouer pour leur nation, qui viennent avec beaucoup d'envie, d'ambition. C'est une ambiance très bonne qu'on a dans ce groupe-là de génération en génération. »

De nouvelles têtes sont arrivées, comme l'attaquant Yan Diomandé ou le latéral Guela Doué, qui compte 12 sélections. Désormais bien intégré au sein des Éléphants, ce dernier est très enthousiaste à l'idée de débuter sa première CAN.

« Ça se passe très bien. L'ambiance est bonne. Les gars sont motivés, disciplinés, donc on n'a rien à dire. L'ambiance de travail est super. On prépare bien les matchs. »

Mis à part le forfait de Sébastien Haller il y a quelques jours, tout va bien donc pour la Côte d'Ivoire, qui va tenter de conserver son trophée. Ce qui n'a plus été fait depuis les trois CAN consécutives remportées par l'Égypte de 2006 à 2010.