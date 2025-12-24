Madagascar: Spectacle 'The Greatest Show' - Une dernière édition grandiose avec Gaëlle Tsirininofy, Nate Tex, Steph Rambi

La deuxième et dernière édition de The Greatest Show s'annonce spectaculaire. Pas moins de 50 artistes se sont mobilisés pour ce show d'envergure, orchestré par Njakanirina Rakotonirainy pour la direction musicale et par Thierry ZL, en charge de la chorégraphie et de la mise en scène.

Initié par Pierre Henri et Nathalie de Kokomo Production, le spectacle réunit des talents reconnus tels que Nate Tex, Steph Rambi, Yrinaf, Gaëlle Tsirininofy, Manou Radonason, Larry, Miantsa Randriamihajasoa, entre autres. Ensemble, ils donnent vie à une trentaine de morceaux soigneusement sélectionnés pour éveiller des souvenirs profonds, susciter des émotions sincères et créer une véritable connexion avec le public.

L'essence même du show repose sur cette volonté de convoquer la nostalgie tout en explorant de nouveaux horizons artistiques, dans un équilibre subtil entre héritage et innovation.

Cette grande célébration se tiendra le 31 décembre dans le cadre idyllique d'Akanin'ny Tiana, à Ambohimanandray Ambohipiainana, situé à seulement 15 minutes d'Ambohimangakely. Dès 17 heures, le site s'animera avec diverses animations, plongeant progressivement le public dans l'univers du spectacle avant le lever de rideau.

Au-delà de la beauté naturelle de ce véritable écrin de verdure propice à l'évasion, le lieu a été retenu pour ses capacités techniques exceptionnelles. Il figure parmi les rares espaces capables d'accueillir des répétitions d'envergure pour une troupe de 50 artistes, offrant aux acrobates, danseurs et musiciens les conditions idéales pour peaufiner une chorégraphie et une harmonie musicale d'une précision millimétrée.

Après un premier succès à guichets fermés en avril dernier, cette seconde édition est née de la volonté de répondre à l'enthousiasme du public tout en élevant encore le niveau d'exigence artistique. Si les spectateurs de la première heure retrouveront l'âme de l'oeuvre originale, ils découvriront également de nouveaux morceaux, des arrangements inédits, de nouveaux talents, de nombreuses surprises, ainsi qu'un hommage rendu à une artiste incontournable de la scène musicale malgache.

Au terme de deux heures et demie de spectacle, l'émotion laissera progressivement place à la célébration. Dans la continuité de cette soirée exceptionnelle, The Greatest Show se transformera en un moment de partage et de fête pour accueillir la nouvelle année dans une ambiance résolument festive. Porté par les sets du DJ Raerz de la RDJ's Team, le public sera invité à franchir le cap du Nouvel An dans un esprit de joie collective, prolongeant la magie du spectacle jusque dans les premières heures de 2026. Une belle manière de commencer l'année.