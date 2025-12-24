Madagascar: Nominations au ministère de la Communication et de la Culture - Un renouveau prometteur

Lundi dernier, le ministère de la Communication et de la Culture a annoncé plusieurs nominations clés, marquant ainsi une étape importante dans la réorganisation de ses services. Ces changements s'inscrivent dans une volonté manifeste de dynamiser le secteur culturel et de promouvoir les arts au sein du pays.

Parmi les nominations notables, Toavintsihorana Ranto Razafitrimo, leader du groupe AmbondronA, a été nommé directeur des Arts et de la Promotion artistique. Avec son expérience reconnue dans le domaine, il est attendu qu'il apporte une vision novatrice pour renforcer la visibilité des artistes et des oeuvres locales.

Denis Alexandre Lahiniriko a été désigné directeur du Patrimoine. Maître de conférences à l'Université d'Antananarivo et à l'Université catholique de Madagascar et historien spécialiste de la période contemporaine, sa mission sera de veiller à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel, un enjeu crucial pour la sauvegarde des traditions et de l'identité nationale.

Nomenjanahary Théodore Rakotovao ou Théo Rakotovao prend les rênes en tant que directeur général de la Culture. Ses compétences en gestion culturelle seront essentielles pour coordonner les initiatives visant à enrichir l'offre culturelle du pays et à favoriser l'accès à la culture pour tous.

Enfin, Christian Rabekoto a été nommé directeur général de l'Office national des arts et de la culture (Ofnac). Journaliste et acteur culturel actif dans le monde de la musique rock, il lui incombera de superviser les programmes de soutien aux artistes et de promouvoir les événements culturels, contribuant ainsi à la vitalité du secteur.

Ces nominations témoignent de la volonté du ministère de renforcer son action en faveur de la culture et des arts. Les nouveaux responsables auront la tâche d'impulser des projets ambitieux pour faire rayonner la culture nationale tant sur le plan local qu'international. Les attentes sont grandes, et l'avenir s'annonce prometteur pour le secteur culturel.