Madagascar: Choeur Miangaly - « Noël Austral » clôture sa saison 2025 en beauté

Le Choeur Miangaly a mis un point final à sa saison 2025 avec le concert « Noël Austral », présenté le vendredi 19 décembre à l'Institut français de Madagascar (IFM), à Analakely. Devant plus de 200 spectateurs réunis dans une ambiance chaleureuse et familiale, l'ensemble choral a offert une soirée empreinte d'émotion et de partage.

Dirigé par Antsanirina Rakotoarimino, le choeur a séduit le public à travers un répertoire majoritairement a cappella, ponctué de quelques accompagnements au piano par Sitraka Ramarosandratana. Les chants, mêlant traditions occidentales, malgaches et africaines, ont célébré la diversité culturelle tout en ravivant l'esprit de Noël.

Reconnu pour son exigence artistique et son approche semi-professionnelle, le Choeur Miangaly a une nouvelle fois confirmé son excellence, déjà saluée par l'obtention d'un Prix d'excellence au concours international Appassionata en 2023. Ce concert marquait l'aboutissement de la saison « Échos de la nature », un cycle musical mettant en valeur les thèmes de la diversité et de l'harmonie. Fort de l'engouement du public et du soutien de ses partenaires, le Choeur Miangaly se projette désormais vers 2026, avec l'ambition de proposer des projets encore plus aboutis et de poursuivre la promotion de la musique chorale à Madagascar