Afrique: CAN-Maroc 2025 - La RDC gagne son premier match face au Bénin (1-0)

23 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Léopards de la RDC ont dompté les Guépards du Bénin ce mardi 23 décembre à Rabat. Il s'agit du premier match du groupe D de la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-Maroc 2025).

L'unique but de la partie est arrivé, à la 16e minute de jeu, par Theo Bongonda.

Plusieurs tentatives, de part et d'autre, se sont avérées infructueuses.

Et les deux équipes se sont retrouvées aux vestiaires avec le même score : RDC-Benin (1-0).

Deux minutes après la reprise, Cédric Bakambu a marqué le deuxième but de la RDC, sur une passe de N. Mbuku. Cependant, le but a été annulé après vérification de la VAR : N. Mbuku est pris en situation de hors-jeu.

Bongonda, l'homme du match

Il s'en est suivi plusieurs occasions de but ratées, notamment par la RDC.

Ainsi, jusqu'à la fin de la rencontre, le score n'a pas changé : RDC-Bénin (1-0).

Théo Bongonda, élu l'homme du match RDC-Benin, a fait ce témoignage :

« C'était un match difficile ! On a eu très mal aujourd'hui. Cependant, le plus important, c'est la victoire. Nous nous concentrons maintenant sur le prochain match ».

Le prochain rendez-vous pour les Léopards est fixé au 27 décembre, face aux Lions de la Teranga (Sénégal).

