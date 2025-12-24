Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal affiche ses ambitions avec une démonstration face au Botswana (3-0)

Le Sénégal a envoyé un message fort à ses adversaires en lançant sa campagne à la CAN 2025 par une victoire nette et maîtrisée face au Botswana (3-0), ce mardi 23 décembre 2025, au Grand Stade de Tanger. Les Lions de la Teranga ont fait étalage de leur supériorité technique, tactique et mentale, confirmant d'entrée leurs ambitions de jouer les premiers rôles dans le Groupe D.

Dès le coup d'envoi donné à 15h GMT, les champions d'Afrique 2021 ont imposé leur rythme. Solidement organisés autour d'une défense expérimentée menée par Kalidou Koulibaly et d'un Edouard Mendy rassurant dans les cages, les Sénégalais ont rapidement confisqué le ballon. Le trio Gueye-Pape Gueye-Iliman Ndiaye a dicté le tempo, tandis que le secteur offensif multipliait les appels et les combinaisons.

Cette domination a été logiquement récompensée à la 16e minute. Sur un centre précis de Jakobs, Nicolas Jackson a conclu avec sang-froid pour ouvrir le score. Malgré la résistance du gardien botswanais Phoko, auteur de plusieurs parades décisives face à Mané, Jackson et Sarr, le Sénégal est resté maître de son sujet, faisant preuve de patience et de maturité.

Au retour des vestiaires, les Lions ont haussé le ton. À la 58e minute, Jackson s'est offert un doublé après une récupération haute et une action rapide initiée par Ismaila Sarr. Les ajustements opérés par le sélectionneur n'ont en rien altéré la dynamique sénégalaise, bien au contraire. L'entrée de sang neuf a permis de maintenir une pression constante sur une équipe botswanaise dépassée.

En fin de match, Chérif Ndiaye a parachevé le succès sénégalais en inscrivant le troisième but à la 90e minute, scellant une victoire sans contestation. Sérieux, efficaces et collectivement solides, les Lions de la Teranga ont parfaitement lancé leur tournoi et affiché, dès cette première sortie, leur ferme intention d'aller loin dans cette CAN 2025.