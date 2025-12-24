Cote d'Ivoire: Bagoué - Mariatou Koné pose les jalons d'une administration moderne avec la nouvelle préfecture de région

Le paysage urbain de Boundiali s'apprête à connaître une transformation majeure. Ce mardi 23 décembre 2025, la ministre Mariatou Koné, députée-maire de Boundiali, a procédé au lancement officiel des travaux de construction de la nouvelle préfecture de région de la Bagoué ainsi que de la résidence du préfet de région, préfet du département de Boundiali. Une initiative forte qui marque une nouvelle étape dans la modernisation des infrastructures administratives du Nord ivoirien.

C'est sur l'ancien site de la résidence du gouverneur que sera érigée la nouvelle résidence de fonction du préfet de région. Un siècle après sa construction, la première résidence préfectorale, aujourd'hui dans un état de délabrement avancé, a été démolie pour laisser place à un édifice moderne répondant aux standards internationaux. La future résidence, bâtie sur une superficie de trois hectares, se veut fonctionnelle, sécurisée et adaptée aux exigences contemporaines de l'administration territoriale.

La cérémonie de lancement des travaux s'est déroulée en présence des membres du corps préfectoral, de plusieurs chefs traditionnels de la région et de nombreuses personnalités locales. À cette occasion, la ministre Mariatou Koné a également lancé les travaux de construction de la nouvelle préfecture de région, un bâtiment appelé à devenir un véritable pôle administratif.

Selon les précisions apportées, la nouvelle préfecture comprendra le bureau du préfet, une salle de repos, une salle de conférence de 150 places, vingt-quatre bureaux, des espaces verts aménagés ainsi que des équipements modernes destinés à améliorer les conditions de travail et d'accueil des usagers.

Se félicitant du démarrage effectif des travaux, la ministre a rendu un vibrant hommage au Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, saluant sa vision et son leadership en matière de développement équilibré et de renforcement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national.

Dans la même dynamique, Mariatou Koné a annoncé la construction prochaine de résidences pour les sous-préfets et les secrétaires généraux de préfecture dans plusieurs localités de la région de la Bagoué, notamment à Kouto, Débètè, Tengrela, Blésségué, Ganaoni et Boundiali. Autant de projets qui traduisent la volonté du gouvernement de rapprocher davantage l'administration des populations et d'améliorer la gouvernance locale.