Afrique Centrale: La société civile lance un SOS pour les Congolais refugiés au Burundi

Le Collectif des organisations de la société civile du Sud-Kivu pour la paix déplore le silence des autorités congolaises face aux difficultés endurées par des milliers de Congolais réfugiés au Burundi.

Ces personnes, ayant fui les combats entre les FARDC et le M23 dans plusieurs agglomérations du territoire d'Uvira, n'ont reçu aucune assistance, a indiqué lundi 22 décembre l'un des membres de ce collectif, Hypocrate Marume.

Selon lui, ces réfugiés n'ont pas accès à la nourriture, à l'eau potable ni à des soins de santé de qualité dans les centres de transit érigés pour la circonstance.