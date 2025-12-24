Tunis — Le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali, a reçu, mardi, au siège du département, les préposés aux affaires de la communauté chrétienne en Tunisie.

Cité dans un communiqué, le ministre des affaires religieuses a souligné que la religion islamique prône dans son essence et quintessence "l'unité de l'humanité", estimant que les meilleures personnes sont bien celles qui sont les plus utiles pour les autres et que le dénominateur commun entre les différentes religions est "l'amour de Dieu et du Bien".

Le ministre a saisi l'occasion pour rappeler l'engagement du président de la République, Kais Saïed, à veiller à ce que la Tunisie soit pour toujours "une terre de coexistence, de paix et d'islam modéré », affirmant que le citoyen demeure en premier et dernier ressort un "être humain" qui obéit à la logique des droits et des devoirs compte tenu de son référentiel civil et non religieux.

Le ministre des affaires religieuses a, dans ce contexte rappelé, la teneur de l'article 27 de la constitution de 2022 qui prévoit que « l'État garantit la liberté de croyance et la liberté de conscience », citant dans la même ligne d'idées l'article 28 du même texte qui rappelle le devoir qui incombe à l'Etat de protéger le libre exercice des cultes tant qu'il ne porte pas atteinte à sécurité publique.

Et le ministre de souligner que "ce qui rassemble les différents citoyens établis sur cette terre est leur allégeance à cette patrie et l'obéissance volontaire à ses lois", recommandant de dédier des prières et des invocations au peuple palestinien, en proie au plus grand épisode de souffrance et d'injustice dans l'histoire humaine.

Face à une injustice sans précédent, le ministre a exhorté les représentants des religions à conjuguer leurs efforts en vue de mieux faire connaître cette juste cause et à oeuvrer à prêter main forte au peuple palestinien qui fait face au froid, à la famine et à la destruction systématique.

Les invités ont exprimé leur fierté d'être en Tunisie qui les a accueillis depuis des décennies avec autant d'amour, de respect, de sécurité et de paix, sans nulle exclusion ou marginalisation, ce qui a incité plusieurs d'entre eux ainsi que des membres des communautés établies en Tunisie à décider de s'y installer.

Les représentants de la communauté chrétienne en Tunisie ont en outre estimé que la Tunisie représente « un exemple à suivre pour les autres pays du monde en termes de tolérance et de coexistence. », assurant que le peuple palestinien est toujours présent dans leurs prières et cérémonies religieuses, dès lors qu'il s'agit d'une cause qui concerne l'humanité tout entière et les valeurs de paix et d'amour dans le monde.

Lors de cette réunion, cite la même source, le ministre des affaires religieuses a réaffirmé l'engagement de département à prêter l'écoute attentive aux préoccupations des membres de la communauté chrétienne en Tunisie et à contribuer à trouver des solutions à leurs soucis dans le cadre "des attributions dévolues à son département, des moyens disponibles et dans le respect des droits garantis par la Constitution et la Loi."