Adopté par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) à sa 1317e réunion tenue le 15 décembre 2025 et portant examen de la situation en Somalie et opérations de la Mission d'appui et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie (AUSSOM).

Le Conseil de paix et de sécurité,

Rappelant ses décisions et déclarations antérieures sur la situation en Somalie et sur l'AUSSOM, en particulier le Communiqué [PSC/MIN/COMM.1287 (2025)] adopté à sa 1287e réunion tenue le 3 juillet 2025, et le Communiqué [PSC/PR/COMM. 1276 (2025)] adopté à sa 1276e réunion tenue le 29 avril 2025;

Rappelant également la résolution 2767 (2024) du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a approuvé la décision du CPS de remplacer la Mission de transition de l'Union africaine en Somalie (ATMIS) par l'AUSSOM à compter du 1er janvier 2025 ; rappelant en outre la recommandation formulée à l'issue de la réunion de haut niveau sur le financement de l'AUSSOM, qui s'est tenue en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU 80) à New York le 25 septembre 2025 ;

Réitérant le respect de l'UA pour la souveraineté, l'unité, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la République fédérale de Somalie ; et réaffirmant la solidarité de l'UA avec le peuple et le gouvernement de la République fédérale de Somalie dans leurs aspirations à la paix, à la sécurité, à la stabilité et à la prospérité durables ; et exprimant également l'engagement de l'UA à continuer de soutenir la Somalie et son peuple dans la réalisation d'une paix durable dans le pays ;

Notant l'allocution d'ouverture de S.E. l'Ambassadeur Ennio Maes, Représentant permanent de la République de Côte d'Ivoire auprès de l'UA et Président du CPS de l'UA pour le mois de décembre 2025, ainsi que la déclaration liminaire de S.E. l'Ambassadeur Bankole Adeoye, Commissaire de l'UA aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité ;

Notant également la communication de S.E. l'Ambassadeur EL Hadji Ibrahim Diene, Représentant spécial du Président de la Commission de l'UA pour la Somalie et Chef de l'AUSSOM ; ainsi que les déclarations de S.E. l'Ambassadeur Abdullahi Warfa, Représentant permanent du Gouvernement fédéral de Somalie (GFS) auprès de l'UA, du représentant de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et de S.E. Parfait Onanga-Anyanga, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies auprès de l'UA et Chef du BNUUA ; et

Agissant en vertu de l'article 7 de son Protocole, le Conseil de paix et de sécurité :

1. Accueille favorablement le rapport du Président de la Commission de l'UA sur la situation en Somalie et les opérations de l'AUSSOM ; et prend acte des développements politiques positifs en Somalie et des acquis économiques enregistrés au cours de la période considérée ;

2. Salue les efforts déployés par le Gouvernement fédéral de Somalie (GFS) pour accélérer la réalisation des priorités nationales cruciales, notamment la visite à Kismayo de S.E. Hassan Sheikh Mohamud, Président du GFS, le 5 octobre 2025, toute chose qui témoigne de son engagement continu en faveur du dialogue avec les parties prenantes, de l'instauration d'un climat de confiance mutuelle et de la réconciliation avec les États membres fédéraux du Jubaland et du Puntland ;

3. Souligne la nécessité pour le GFS, les États membres fédéraux, y compris le Jubaland et le Puntland qui ont pris leurs distances vis-à-vis des initiatives menées par Mogadiscio, et les principaux acteurs politiques, de s'engager et de rester ouverts à un dialogue politique inclusif visant à parvenir à un large consensus crédible, élément essentiel pour faire avancer le processus d'édification de l'État somalien et les préparatifs des élections ;

4. Salue l'engagement réaffirmé de la Somalie et les progrès accomplis en vue de la tenue d'élections au suffrage universel prévu en décembre 2026 ; et encourage la poursuite du dialogue politique inclusif dans le pays ;

5. Souligne l'importance de l'édification de l'État et de la lutte contre l'extrémisme violent et salue les initiatives en cours visant à résoudre les conflits intercommunautaires ;

6. Se félicite des progrès récents enregistrés dans la lutte contre Al-Shabab, encourage les forces de sécurité somaliennes, avec le soutien de leurs principaux partenaires en matière de sécurité, à consolider ces progrès, notamment en assurant une présence effective de l'État et la fourniture de services publics de base dans toutes les zones libérées des mains d'Al-Shabab, ainsi qu'en mettant en oeuvre des projets à impact rapide et de renforcement de la paix, afin de vaincre Al-Shabab ; et appelle les partenaires internationaux à renforcer leur soutien aux efforts des forces de défense et de sécurité somaliennes ;

7. Rend hommage aux pays contributeurs de troupes/police (PCT/PCP) de l'AUSSOM et aux forces de sécurité somaliennes pour leur engagement et leurs sacrifices sans faille en faveur d'une paix durable en Somalie ; présente ses sincères condoléances aux gouvernements et aux familles des membres du personnel de l'AUSSOM qui ont consenti le sacrifice suprême dans l'exercice de leurs fonctions et souhaite un prompt rétablissement à ceux qui ont été blessés lors des attaques d'Al-Shabab ;

8. Souligne la nécessité de générer, de régénérer et d'intégrer rapidement des forces, en recrutant notamment des forces de défense communautaires/locales (LDF) et des forces mobiles, afin de contrôler des zones et de mener des opérations dans le cadre de la stratégie « nettoyage, tenue et construction », étape essentielle pour définir la stratégie de sortie ;

9. Réitère son engagement à assurer la pleine mise en oeuvre opérationnelle de l'AUSSOM et, dans ce contexte, se félicite de la volonté de l'Égypte de finaliser le déploiement de ses contingents, et prend note des dernières mesures procédurales prises, notamment la visite préalable au déploiement effectuée par l'UA et le début des négociations relatives au protocole d'accord et à la lettre d'attribution avec les Nations Unies ;

10. Exprime sa gratitude aux Républiques du Burundi et du Ghana pour le déploiement de leurs personnels en Somalie au-delà du 31 décembre 2025 ; et à cet égard, demande à la Commission de l'UA de suspendre temporairement le rapatriement des troupes burundaises et des unités de police constituées (UPC) du Ghana et de la Sierra Leone, jusqu'à ce que la République arabe d'Égypte déploie ses forces, afin d'éviter la formation d'un vide sécuritaire dans la zone de responsabilité (ZdR) ;

11. Félicite les pays qui ont déployé des troupes supplémentaires en Somalie dans le cadre d'accords bilatéraux, à titre de mesure à court terme, en particulier la République d'Ouganda et la République fédérale démocratique d'Éthiopie, pour leur engagement et leurs sacrifices continus dans la lutte contre l'insécurité qui règne en Somalie ;

12. Souligne l'importance de veiller à ce que toute décision concernant l'avenir des opérations de l'AUSSOM soit fondée sur une évaluation objective de la situation sécuritaire qui prévaut sur le terrain ;

13. Réitère sa profonde préoccupation quant aux déficits financiers persistants qui entravent le soutien aux opérations de l'AUSSOM, lesquelles sont essentielles à la paix, à la sécurité et à la stabilité en Somalie, dans la région et sur l'ensemble du continent ; à cet égard, félicite la Commission de l'UA pour avoir alloué 20 millions de dollars E.-U. à partir des intérêts accumulés du Fonds pour la paix de l'UA au budget de l'AUSSOM au titre de l'exercice 2025 ; et demande à la Commission de l'UA d'accélérer le déblocage immédiat des fonds alloués à l'AUSSOM et de faire rapport sur leur exécution à la prochaine réunion du Conseil ;

14. Demande à la Commission de l'UA de soumettre au Conseil un rapport circonstancié sur les options proposées, y compris leurs incidences sur la viabilité de l'AUSSOM et ses opérations ; et demande en outre à la Commission de convoquer d'urgence une réunion des PCT/PCP de l'AUSSOM au niveau des chefs d'état-major des armées, afin d'examiner les trois options et de soumettre leurs recommandations à l'examen du Conseil ;

15. Souligne la nécessité d'intégrer la reconstruction et le développement post-conflit (RDPC) dans les efforts de l'AUSSOM, afin d'assurer le rétablissement de la paix, de la sécurité et de la stabilité durables en Somalie ;

16. Exprime sa profonde gratitude aux organisations régionales, bilatérales et multilatérales, y compris aux pays donateurs, pour leur précieuse contribution à la paix et à la stabilité en Somalie ; appelle à un soutien continu aux efforts en cours visant à assurer à l'AUSSOM un financement adéquat, prévisible, durable, flexible et pluriannuel, et les encourage à continuer de soutenir la Somalie, notamment en contribuant directement au financement de l'AUSSOM ;

17. Demande à la Commission de l'UA de poursuivre ses discussions avec le Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'application de la résolution 2719 (2023) du Conseil de sécurité des Nations Unies relative à l'AUSSOM ; et, à cet égard, exhorte le Conseil de sécurité des Nations Unies à s'acquitter de sa responsabilité principale en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales ;

18. Note avec préoccupation la détérioration de la situation humanitaire en Somalie et appelle à un soutien accru des donateurs au Plan humanitaire 2025, qui souffre d'un manque de financement, tout en encourageant les initiatives de renforcement de la résilience de la Somalie visant à passer de la dépendance vis-à-vis de l'aide à l'autosuffisance grâce à des programmes intégrés tels que la sécurité alimentaire, la protection sociale et la gestion des risques de catastrophe ;

19. Rappelant la résolution 2767 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a approuvé la décision du Conseil de remplacer l'ATMIS par l'AUSSOM, conformément au Chapitre VIII de la Charte des Nations unies, pour une période initiale de 12 mois à compter du 1er janvier 2025, décide de renouveler le déploiement et le mandat de l'AUSSOM pour une période de 12 mois, à compter du 1er janvier 2026 ; et demande au Conseil de sécurité des Nations Unies d'entériner cette décision ;

20. Demande à la Commission de l'UA de transmettre le présent communiqué au Secrétaire général des Nations Unies pour transmission ultérieure au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que document de travail ; et

21. Décide de rester activement saisi de la question.