Cameroun: Polémique sur le mode de désignation de Maurice Kamto à la tête du MRC

24 Décembre 2025
Radio France Internationale
Par Polycarpe Essomba

Au Cameroun, Maurice Kamto est de nouveau, depuis dimanche 21 décembre, le président du MRC. Il avait momentanément quitté le parti politique pour participer, sous la bannière du Manidem, à l'élection présidentielle du 12 octobre et il en avait été finalement recalé. Mais ce retour est contesté, certains évoquant un contournement du cadre légal en vigueur.

C'est le mode d'élection, par un vote électronique, qui suscite la polémique. Maurice Kamto est en effet revenu aux affaires, par le moyen d'une convention extraordinaire du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) tenue en ligne le 21 décembre. Le parti rappelle que la précédente convention, qui devait se tenir le 29 novembre en présentiel, avait été empêchée par un arrêté d'interdiction des autorités et un blocus de leur siège. Face à ces difficultés, le MRC n'aurait ainsi eu d'autre choix que d'opter pour un vote sur Internet.

La direction du parti affirme que des amendements ont été apportés aux statuts du MRC, pour inscrire cette élection dans un cadre légal. Pas de quoi faire taire la polémique. Mardi 23 décembre, un ancien cadre du parti, Thierry Okala Ebode, a continué de questionner sur ses réseaux sociaux la conformité de ce mode d'élection, entaché pour lui « de graves irrégularités et incohérences ». Il s'interroge : « Qui étaient les électeurs, quels étaient les électeurs légalement habilités, qui a réellement voté ? »

Une série de questions qui, dit-il, ne trouvent pas de réponses dans le procès-verbal final de l'élection. Un autre cadre du parti souligne que Thierry Okala Ebode ne peut plus parler au nom du MRC après son exclusion il y a quelques semaines après une fronde en interne contre le retour de Maurice Kamto.

