Congo-Kinshasa: Ituri - Après des semaines de tensions, les autorités et la MONUSCO font dialoguer les communautés à Djugu

Des habitants du territoire de Djugu commencent à regagner leurs villages. C'est le résultat des opérations menées par les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) contre la milice CRP, un groupe armé récemment actif dans la zone, et d'une campagne de sensibilisation conduite conjointement par des représentants du gouvernement provincial et la MONUSCO à Bule et Fataki.

Des affrontements armés entre membres de différentes communautés avaient entraîné ces dernières semaines le déplacement de nombreuses personnes et alimenté la méfiance. La campagne a permis de rapprocher les communautés et de dissiper les malentendus.

Restaurer la confiance

Des séances de sensibilisation se sont tenues du 17 au 19 décembre à Bule et Fataki. Elles visaient à rétablir la confiance entre les FARDC, la MONUSCO et les populations concernées, tout en renforçant la protection des civils et le dialogue intercommunautaire.

« Ces échanges ont permis de restaurer la confiance entre les communautés Lendu et Hema et de relancer le dialogue », explique Dieudonné Cumo Kparri, chef du Secteur des Walendu Pitisi. Il indique également que cette campagne de sensibilisations visait à adresser un message clair aux groupes armés, les appelant à s'inscrire dans les mécanismes nationaux de désarmement et de réinsertion, notamment la RAD ou le PDDRC-S.

La RAD (réinsertion et amnistie pour la désescalade de la violence) est un mécanisme mis en place par les autorités congolaises pour encourager les membres de groupes armés à déposer les armes et à se réinsérer dans la vie civile.

Refus de toute stigmatisation

À l'issue des discussions tenues à Bule et Fataki, des déplacés ont exprimé leur volonté de regagner progressivement leurs villages, de reprendre leurs activités et de renouer la collaboration avec les services de sécurité. C'est ce qu'ils ont commencé à faire depuis quelques jours.

Pendant la campagne de sensibilisation, ils ont également rappelé l'importance du respect des droits humains, condition essentielle à une relation de confiance durable.

En outre, les communautés plaident pour l'intensification des patrouilles mixtes entre les armées congolaise, ougandaise et la force de la MONUSCO.

Les militaires ougandais sont déployés en Ituri dans le cadre d'opérations conjointes menées avec les FARDC, conformément aux accords bilatéraux entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda.

La question de la stigmatisation des communautés a également été évoquée au cours des séances de sensibilisation. Les participants ont insisté sur la nécessité d'éviter toute assimilation systématique des jeunes membres de certaines communautés à des groupes armés actifs dans la zone.

« Il est important d'éviter d'assimiler, sans éléments probants, tout jeune Lendu au groupe CODECO ou tout Hema à Zaïre ou à la CRP. Dans un contexte de conflit asymétrique, ce type de stigmatisation peut accentuer les tensions, alors que les sensibilisations encouragent les jeunes à se désolidariser des groupes armés », insiste Dieudonné Kparri.

Depuis ce lundi 22 décembre 2025, la situation sécuritaire est jugée calme dans les secteurs des Walendu Pitsi et de la chefferie des Bahema Badjere. Des patrouilles mixtes FARDC-MONUSCO ont pu y être menées sans incident, selon les autorités locales.

Environ une centaine de personnes, dont des autorités coutumières Lendu et Hema, des acteurs de la société civile et des représentants des déplacés de Lodha et Djaiba, ont pris part à ces séances de sensibilisation.