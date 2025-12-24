Togo: Attirer les jeunes et les femmes vers l'agriculture

23 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Les zones d'aménagement agricole planifiées (ZAAP) s'imposent progressivement comme un levier de modernisation de l'agriculture.

Selon L'Union, dans son édition parue ce jour, ce dispositif vise à améliorer durablement les conditions de production en facilitant l'accès des agriculteurs à des services essentiels.

Les ZAAP ont pour ambition de renforcer l'irrigation, la mécanisation et la vulgarisation agricole, tout en mettant à disposition des producteurs des semences adaptées au changement climatique, des engrais, des infrastructures de stockage, des solutions de financement et des réseaux de commercialisation mieux structurés.

Le journal souligne également que cet outil entend rendre le secteur agricole plus attractif, notamment pour les femmes et les jeunes, souvent réticents à s'engager dans une activité perçue comme pénible et peu rentable.

En offrant un environnement mieux organisé et plus productif, les ZAAP cherchent à repositionner l'agriculture comme un véritable moteur de création d'emplois et de richesses.

À travers cette approche intégrée, les autorités ambitionnent de renforcer la sécurité alimentaire, d'améliorer les revenus des producteurs et d'accélérer la transformation du secteur agricole.

