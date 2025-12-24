Togo: Les recettes fiscales en nette progression

La mobilisation des recettes fiscales poursuit sa dynamique. Portée par les actions de l'Office Togolais des Recettes (OTR), la collecte affiche des performances en hausse, confirmant le renforcement de la gouvernance fiscale ces dernières années.

Selon la Direction générale des finances et du budget, les recettes mobilisées à l'issue du troisième trimestre 2025 sont estimées à 830,52 milliards de Fcfa, contre 786,32 à la même période en 2024, soit une progression de 5,6 %. Ce niveau représente 68,73 % de l'objectif annuel fixé.

Cette performance s'explique principalement par la hausse des droits de douane (+6,46 %), de l'impôt sur les sociétés (+9,75 %), ainsi que par l'instauration de la taxe sur les entreprises de télécommunications, qui a élargi les sources de recettes.

L'OTR a également intensifié ses réformes en 2025, avec l'élargissement de l'assiette fiscale à de nouveaux contribuables et le renforcement des mécanismes de contrôle pour lutter contre la fraude douanière et les produits de contrebande. Des mesures qui contribuent à sécuriser les recettes et à améliorer la conformité fiscale.

La mobilisation des recettes fiscales demeure un pilier stratégique pour le financement des politiques publiques et la mise en oeuvre des programmes de développement.

À l'horizon 2026, l'Office prévoit de se doter d'un plan stratégique 2026-2030, destiné à consolider les acquis et à accroître durablement les performances.

Avec ces résultats, le Togo renforce sa capacité à financer son développement par des ressources internes, tout en améliorant la soutenabilité de ses finances publiques.