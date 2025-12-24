Congo-Kinshasa: Reprise timide des exports sous restrictions de cobalt

24 Décembre 2025
Radio France Internationale

En février, la RDC avait imposé un embargo sur ses exportations de cobalt pour faire remonter les prix. Dix mois plus tard, les autorités ont annoncé mardi 23 décembre que ces exportations ont repris depuis vendredi, sous le nouveau régime de quotas instauré en octobre. Un lent redémarrage étant donné les restrictions et les contrôles instaurés sur ces exportations.

Parmi les 21 sociétés qui ont bénéficié de quotas d'exportation de cobalt congolais pour le dernier trimestre de l'année, les deux plus gros producteurs, le Chinois CMOC et le Suisse Glencore se taillent la part du lion avec respectivement 6 650 tonnes et 3 925 tonnes. Mais leurs expéditions se font au compte-goutte, du fait des procédures instaurées en octobre, en particulier pour le calcul des nouvelles taxes.

Glencore a été le premier à expédier une petite quantité de cobalt en guise de test. CMOC devrait être le prochain, mais le groupe chinois doit attendre les résultats des prélèvements effectués dans sa mine de Tenke Fungurume. Une fois vérifiée la teneur en cobalt dans deux ou trois jours, les camions pourront être chargés, explique le groupe chinois, qui table sur une première expédition en janvier.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En 2026, la production de cobalt continuera d'être limitée par un quota annuel de 96 600 tonnes, soit moins de la moitié de l'offre congolaise d'avant l'embargo. Un embargo qui a permis au cours de cobalt de passer de 22 000 dollars à quelque 54 000 dollars la tonne, ce dont s'est réjoui le ministre congolais des Finances.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.