Congo-Kinshasa: Reprise timide des exports sous restrictions de cobalt

En février, la RDC avait imposé un embargo sur ses exportations de cobalt pour faire remonter les prix. Dix mois plus tard, les autorités ont annoncé mardi 23 décembre que ces exportations ont repris depuis vendredi, sous le nouveau régime de quotas instauré en octobre. Un lent redémarrage étant donné les restrictions et les contrôles instaurés sur ces exportations.

Parmi les 21 sociétés qui ont bénéficié de quotas d'exportation de cobalt congolais pour le dernier trimestre de l'année, les deux plus gros producteurs, le Chinois CMOC et le Suisse Glencore se taillent la part du lion avec respectivement 6 650 tonnes et 3 925 tonnes. Mais leurs expéditions se font au compte-goutte, du fait des procédures instaurées en octobre, en particulier pour le calcul des nouvelles taxes.

Glencore a été le premier à expédier une petite quantité de cobalt en guise de test. CMOC devrait être le prochain, mais le groupe chinois doit attendre les résultats des prélèvements effectués dans sa mine de Tenke Fungurume. Une fois vérifiée la teneur en cobalt dans deux ou trois jours, les camions pourront être chargés, explique le groupe chinois, qui table sur une première expédition en janvier.

En 2026, la production de cobalt continuera d'être limitée par un quota annuel de 96 600 tonnes, soit moins de la moitié de l'offre congolaise d'avant l'embargo. Un embargo qui a permis au cours de cobalt de passer de 22 000 dollars à quelque 54 000 dollars la tonne, ce dont s'est réjoui le ministre congolais des Finances.