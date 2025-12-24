Afrique: CAN 2025 - Le pays impressionne d'entrée en disposant du Botswana, 3-0

Le Sénégal a réussi une bonne entrée en matière, en dominant le Botswana, 3-0, mardi à Tanger, pour le compte de la première journée de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025.

Le Sénégal a dominé son match de bout en bout. N'eût été l'excellente prestation du gardien du Botswana, les Zèbres auraient pu encaisser dès les toutes premières minutes.

Mais Phoko était aux aguets pour enrayer toutes les occasions initiées par un Iliman Ndiaye toujours aussi bien inspiré, ou par Ismaïla Jakobs, dans la continuité de son beau début de saison à Galatasaray (Turquie).

Le Botswana a résisté à l'assaut des Sénégalais jusqu'à la 39e minute. Sur une magnifique passe de Jakobs, encore lui, Nicolas Jackson trompe enfin du plat du pied le gardien botswanais, la meilleure manière de se racheter après son face-à-face manqué à la 4e minute.

Les Lions ont continué à imposer leur rythme et leur jeu jusqu'à la pause, face à des Botswanais qui ont tenté, à deux ou trois reprises, d'inquiéter un Édouard Mendy resté globalement tranquille tout au long de la partie.

La seconde période sera à l'image de la première. Les hommes de Pape Thiaw dominent et inscrivent le deuxième but à la 58e minute. Jackson s'offre alors un doublé, portant son total à sept buts en sélection.

Après ce deuxième but, les Botswanais, dos au mur, sont obligés de sortir de leur camp pour tenter d'éviter que le score ne s'aggrave.

Mais c'est sans succès. Le Sénégal maîtrise son match avec pression, cohérence et talent.

Entrés en jeu, Chérif Ndiaye et Cheikh Sabaly vont définitivement plier la rencontre. Le premier se montre buteur, le second passeur, à la 90e minute.

Le Sénégal s'impose 3-0 et s'empare provisoirement de la tête du groupe D. Dans l'autre match de la poule, la République démocratique du Congo s'est imposée 1-0 face au Bénin.

Feuille de match CAN 2025

1ere Journée Groupe D, Feuille de match

Sénégal - Botswana: 3-0 (1-0)Tanger,

Maroc, mardi Buts :

Nicolas Jackson (40e et 58e), Cherif Ndiaye (90e)Avertissements :Sénégal : Krepin Diatta (44e)Botswana : Gape Mohutsiwa (35e) Omaatla Kebatho (51e)SénégalÉdouard Mendy - Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly (cap.), Moussa Niakhaté, Jakobs - Idrissa Gueye, Pape Gueye - Mané, Ismaïla Sarr, Ndiaye - Nicolas Jackson.

Remplaçants entrés en jeu :

Lamine Camara, Ibrahim Mbaye (68e), Cherif Ndiaye, Pathe Ciss (77e), Cheikh Sabaly (84e),Botswana :Phoko - Velaphi, Ditlhokwe (cap.), Gaolaolwe, Johnson - Mohutsiwa, Ditsele - Seakanyeng, Cooper, Orebonye, Kebatho.Remplaçants

entrés en jeu :

Thabo Maponda et Thabang Sesinyi (61e), Thatayaone Kgamanyane, Godiraone Modingwane (80e), Gilbert Baruti (81e)

Arbitre :

Abdel Aziz Bouth (Mauritanie)Affluence :18 591SK/MTN