Sénégal: L'administration pénitentiaire valide un plan stratégique pour un système 'moderne et efficace'

Dakar — L'administration pénitentiaire a réitéré son ambition de mettre en place un système pénitentiaire moderne, efficace et aligné sur les normes internationales, dans le cadre d'une réforme engagée sous l'impulsion des pouvoirs publics.

Dans cette perspective, s'est tenu lundi à Dakar un atelier de validation d'un plan stratégique 2025-2029 visant à améliorer les conditions de détention et de préparation à la réinsertion sociale des prisonniers et l'amélioration des conditions de travail de l'administration pénitentiaire.

"Ce plan vise à mettre en place un système pénitentiaire moderne, efficace et parfaitement aligné sur les normes nationales, régionales et internationales", a expliqué le directeur général de l'administration pénitentiaire, l'inspecteur Aliou Ciss, lors de la cérémonie d'ouverture de l'atelier.

Il a relevé que ce plan s'inscrit dans la poursuite de la réforme de l'administration pénitentiaire entamée par les pouvoirs publics au cours des dernières années et qui a permis de faire "des progrès importants", à travers notamment la création d'un Fonds de réinsertion sociale des détenus.

L'inspecteur Aliou Ciss a également cité le relèvement progressif de l'unité journalière d'entretien des détenus, de 1152 francs entre 2022-2023 et 2024 à 1300 francs en 2025, sans compter l'amélioration de la qualité de l'alimentation des détenus avec le recrutement de cuisiniers professionnels dans les établissements pénitentiaires.

Il s'y ajoute l'augmentation des capacités d'accueil de 1390 places entre 2024 et 2025, le renforcement de la préparation à la réinsertion sociale avec le développement du travail pénitentiaire, la création d'unités de production et industrielles, la mise en œuvre d'activités d'éducation et de formation des détenus.

L'amélioration des conditions de travail du personnel avec l'équipement en matériel de mobilité et de sécurité, l'acquisition de véhicules de transport pour les détenus et de véhicules de service pour les directeurs des établissements compte également parmi les progrès enregistrés, selon le directeur général de l'administration pénitentiaire.

Selon l'inspecteur Aliou Ciss, l'atelier de validation du plan stratégique 2025-2029 de l'administration pénitentiaire a pour objectif d'obtenir l'adhésion des parties prenantes, de prendre en compte les suggestions éventuelles et de s'assurer que ledit plan répond aux préoccupations des acteurs concernés.

"De manière spécifique, il s'agira d'obtenir l'adhésion et l'appropriation des décideurs politiques, du personnel pénitentiaire et des intervenants en milieu carcéral, de consolider et d'enrichir le plan stratégique en tenant compte des suggestions des acteurs concernés [..]", a-t-il dit.

L'atelier visait par ailleurs à valider "les orientations stratégiques" du secteur, tout en s'assurant de leur alignement sur la mission et à la vision de la direction générale de l'administration pénitentiaire (DGAP), mais aussi à s'assurer de la faisabilité du plan stratégique, de manière à "garantir sa conformité avec le référentiel économique national, la Lettre de politique sectorielle du ministère de la Justice et les autres normes et standards en matière de traitement des détenus adaptés à l'échelle régionale et internationale", a-t-il conclu.