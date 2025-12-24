Afrique: CAN 2025 - Nicolas Jackson appelle ses coéquipiers à se projeter sur le prochain match

L'attaquant sénégalais Nicolas Jackson, auteur d'un doublé, face au Botswana, a salué la large victoire de son équipe, mardi à Tanger, tout en appelant ses coéquipiers à se projeter rapidement vers la suite de la CAN.

"Nous sommes contents d'avoir pris ces trois points, mais nous allons faire focus sur le prochain match", a déclaré le joueur du Bayern Munich (Allemagne), désigné homme du match.

Le Sénégal a battu 3-0, le Botswana, lors de la première journée de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) 2025. Jackson a inscrit les deux premiers buts du Sénégal (40e et 58e). Cherif Ndiaye, entré en jeu, a marqué le 3e but des Lions.

Jackson a expliqué l'efficacité offensive dont il a fait preuve, cet après-midi, à ses yeux, un signal positif pour lui et l'équipe, sans pour autant se satisfaire de cette performance.

"Marquer deux buts pour un premier match à la CAN est un bon signe, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons faire focus sur l'importante rencontre de samedi contre la République démocratique du Congo", a soutenu l'ancien joueur de Chelsea (Angleterre).

Revenant sur son occasion manquée en début de match, Jackson a assuré être resté concentré sur son match. "Je ne me suis pas attardé dessus. Je suis resté dans mon match et j'ai continué à jouer mon football", a-t-il dit.

Le joueur de 24 ans a raté un face-à-face avec le portier du Botswana, ainsi que plusieurs autres occasions d'aggraver le score.

Formé au Casa Sports (Sénégal), le joueur, qui a rejoint en 2022 l'équipe nationale, a inscrit son 7e but, en 27 sélections.