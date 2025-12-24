Sénégal: Ziguinchor - L'Agropole d'Adéane en voie d'extension pour booster l'économie régionale (ministre)

Adeane (Ziguinchor) — Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Serigne Guèye Diop, a annoncé, mardi, un projet d'extension de la plateforme agro-industrielle d'Adéane, dans la région de Ziguinchor, pour répondre à la forte demande des entreprises.

Selon le ministre, le projet initial couvrait environ 85 hectares, mais 15 hectares supplémentaires ont déjà été réservés et d'autres surfaces seront bientôt allouées pour permettre l'installation de nouvelles entreprises.

"Beaucoup d'entreprises locales ont déjà commencé à manifester leur intérêt, avant même le lancement officiel de l'appel à investissements", a-t-il dit lors de la visite du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, sur le site.

Serigne Guèye Diop a également souligné que les coûts d'installation dans cette agropole sont très compétitifs, bien inférieurs à ceux observés dans d'autres zones industrielles du pays, avec des prix largement abordables pour les GIE et PME locales.

"Nous sommes à la veille de grandes transformations. Pour la Casamance, notamment avec des projets comme Nikin et la valorisation de la bauxite, cette région connaîtra enfin une véritable ère industrielle, ce qui manquait depuis plusieurs décennies", a-t-il ajouté.

L'extension de la plateforme d'Adéane s'inscrit dans la stratégie nationale d'industrialisation et de promotion de la transformation locale des ressources, visant à stimuler l'économie régionale, créer des emplois et renforcer l'attractivité de la Casamance pour les investisseurs.