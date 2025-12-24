Sénégal: Ziguinchor - L'Agropole d'Adéane en voie d'extension pour booster l'économie régionale (ministre)

23 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Adeane (Ziguinchor) — Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Serigne Guèye Diop, a annoncé, mardi, un projet d'extension de la plateforme agro-industrielle d'Adéane, dans la région de Ziguinchor, pour répondre à la forte demande des entreprises.

Selon le ministre, le projet initial couvrait environ 85 hectares, mais 15 hectares supplémentaires ont déjà été réservés et d'autres surfaces seront bientôt allouées pour permettre l'installation de nouvelles entreprises.

"Beaucoup d'entreprises locales ont déjà commencé à manifester leur intérêt, avant même le lancement officiel de l'appel à investissements", a-t-il dit lors de la visite du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, sur le site.

Serigne Guèye Diop a également souligné que les coûts d'installation dans cette agropole sont très compétitifs, bien inférieurs à ceux observés dans d'autres zones industrielles du pays, avec des prix largement abordables pour les GIE et PME locales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Nous sommes à la veille de grandes transformations. Pour la Casamance, notamment avec des projets comme Nikin et la valorisation de la bauxite, cette région connaîtra enfin une véritable ère industrielle, ce qui manquait depuis plusieurs décennies", a-t-il ajouté.

L'extension de la plateforme d'Adéane s'inscrit dans la stratégie nationale d'industrialisation et de promotion de la transformation locale des ressources, visant à stimuler l'économie régionale, créer des emplois et renforcer l'attractivité de la Casamance pour les investisseurs.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.