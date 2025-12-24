Sénégal: Le conseil départemental de Tambacounda distribue 380 tables-bancs à 21 établissements

TAMBACOUNDA: Ce mardi 23 décembre, le conseil départemental de Tambacounda a procédé à la remise de 380 tables-bancs à 21 établissements scolaires de la localité. Selon son président, Mamadou Kassé, cette dotation vise à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves.

La plus grande part du lot, soit 100 tables-bancs, a été attribuée au lycée technique de Tambacounda, qui n'avait pas bénéficié de la dotation de l'État. M. Kassé a précisé que cette initiative s'inscrit dans le cadre des compétences transférées à la collectivité territoriale.

Il a également rappelé que l'appui du conseil départemental ne se limite pas à la fourniture de mobilier scolaire, mais englobe aussi la construction et la réhabilitation d'infrastructures éducatives. Il a rappelé les chantiers en cours de l'institution notamment la construction de salles de classe à Koussanar, l'édification de blocs de latrines au lycée de Sinthiou Maléme et la réhabilitation de bâtiments au lycée Commune. Pour l'année 2025, un budget de 80 millions de FCFA a été investi dans le secteur de l'éducation.

Représentant le proviseur du lycée technique, Mamadou Samoura a salué un don opportun, tandis que le secrétaire général de l'Inspection d'académie de Tambacounda, Maodo Ndao, a remercié la collectivité pour ce geste qui permet de réduire le déficit récurrent de tables-bancs dans plusieurs établissements de la région.