Sénégal: Le conseil départemental de Tambacounda distribue 380 tables-bancs à 21 établissements

23 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Boubacar Agna CAMARA

TAMBACOUNDA: Ce mardi 23 décembre, le conseil départemental de Tambacounda a procédé à la remise de 380 tables-bancs à 21 établissements scolaires de la localité. Selon son président, Mamadou Kassé, cette dotation vise à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves.

La plus grande part du lot, soit 100 tables-bancs, a été attribuée au lycée technique de Tambacounda, qui n'avait pas bénéficié de la dotation de l'État. M. Kassé a précisé que cette initiative s'inscrit dans le cadre des compétences transférées à la collectivité territoriale.

Il a également rappelé que l'appui du conseil départemental ne se limite pas à la fourniture de mobilier scolaire, mais englobe aussi la construction et la réhabilitation d'infrastructures éducatives. Il a rappelé les chantiers en cours de l'institution notamment la construction de salles de classe à Koussanar, l'édification de blocs de latrines au lycée de Sinthiou Maléme et la réhabilitation de bâtiments au lycée Commune. Pour l'année 2025, un budget de 80 millions de FCFA a été investi dans le secteur de l'éducation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Représentant le proviseur du lycée technique, Mamadou Samoura a salué un don opportun, tandis que le secrétaire général de l'Inspection d'académie de Tambacounda, Maodo Ndao, a remercié la collectivité pour ce geste qui permet de réduire le déficit récurrent de tables-bancs dans plusieurs établissements de la région.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.