L'intégration africaine des peuples se matérialise à travers les actions de l'Union internationale pour la refondation de la lignée des Cissé d'Afrique et du monde (UIRLC).

Cette organisation, qui regroupe des ressortissants d'une vingtaine de pays, s'est réunie à Thiès pendant trois jours à l'occasion de la cérémonie d'installation de la marraine nationale et du Kantigui du Sénégal, autorité morale suprême des Cissé. La cérémonie s'est tenue en présence des Kantigui de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Mali et de la Gambie, ainsi que de l'ambassadeur de la Guinée au Sénégal.

Ils sont venus de Guinée, de Guinée-Bissau, du Mali, de la Côte d'Ivoire et de la Gambie pour installer leur pair, le Kantigui de l'Association pour la refondation de la lignée des Cissé du Sénégal (ARLCS). El Hadji Ibrahima Cissé, par ailleurs gardien du temple du Kankourang de Mbour, a été choisi comme grand Kantigui des Cissé du Sénégal. Il a été officiellement installé par le Kantigui de la Guinée, El Hadji Al Gassimou Tafsir Cissé.

Une lignée historique aux racines anciennes

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cet événement s'inscrit dans le cadre de la refondation de la lignée des Cissé, un peuple fondateur de la dynastie diakhanké, dont l'origine remonte au IIIe siècle. Les Cissé se sont progressivement dispersés à travers l'Afrique de l'Ouest avec les empires du Ghana et du Mali. Il s'agit de l'un des rares patronymes africains partagés par plusieurs pays, avec un ancêtre commun : El Hadji Salimou Cissé.

Des figures historiques telles que Kaya Magan Cissé ont marqué l'histoire de cette lignée, tout comme ses nombreux cousins à plaisanterie. À une époque où l'Afrique constituait presque un seul territoire, El Hadji Salimou Cissé a essaimé sa descendance dans différentes régions du continent, à travers plusieurs ethnies -- Soninké, Diakhanké, Socé, Peulh, entre autres -- et dans une diversité linguistique remarquable.

Une organisation panafricaine structurée

Conscients de cet héritage commun, les Cissé de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ont décidé d'unifier et de refonder leur lignée à travers la création d'ARLC (Associations pour la refondation de la lignée des Cissé) dans chaque pays. Ces structures nationales sont fédérées par l'Union internationale pour la refondation de la lignée des Cissé d'Afrique et du monde (UIRLC), dirigée par Souleymane Cissé, ancien ministre du Plan de la Guinée.

Selon les responsables de l'Union, des Cissé sont également recensés dans d'autres régions du monde, ce qui témoigne du caractère universel de ce patronyme. L'objectif n'est pas de reconstituer les grands empires du passé, mais plutôt de bâtir une unité d'actions entre peuples africains partageant une même lignée et vivant dans des pays différents, aux côtés d'autres lignées liées par le cousinage à plaisanterie. Une dynamique qui pourrait contribuer à la prévention et à la résolution des conflits, compte tenu de la force sociale de ce lien traditionnel en Afrique.

Renforcer la fraternité, la solidarité et la paix

Au-delà de la refondation de la lignée, les objectifs de l'Union consistent à renforcer les liens de fraternité, de solidarité et d'entraide entre ses membres, mais aussi à promouvoir la paix entre les peuples africains. C'est ce qu'a rappelé Souleymane Cissé, président de l'UIRLC.

La stratégie repose sur l'organisation d'activités culturelles, économiques et religieuses. L'aspect religieux occupe une place importante, les membres estimant que la diffusion de l'islam en Afrique est passée par leur aïeul, El Hadji Salimou Cissé, qui aurait effectué sept fois le pèlerinage à La Mecque avant de recevoir l'ordre de retourner en Afrique, sa terre promise.

Dans le cadre de leur séjour au Sénégal, les membres de la délégation internationale ont visité la grande mosquée de Tivaouane, où ils ont été reçus par Abdou Aziz Diop, représentant le khalife général des Tidianes.

Lors de la cérémonie d'installation du Kantigui du Sénégal, le khalife général des Mourides s'est fait représenter par Ahmed Saloum Dieng, membre du comité scientifique du Grand Magal de Touba.

Le Kantigui, autorité suprême de la communauté

L'activité phare de cette organisation panafricaine est le forum international des Cissé, organisé tous les deux ans dans un pays membre. Le Sénégal a abrité la première édition en 2022 à Thiès, la Guinée la deuxième en 2024, et le Mali accueillera la troisième édition en 2026.

C'est dans ce contexte de structuration des associations nationales que s'est tenue, le 21 décembre 2025, à la Manufacture sénégalaise des arts décoratifs de Thiès, la cérémonie d'installation du Kantigui du Sénégal, après celles des deux Guinées et de la Côte d'Ivoire. Le terme Kantigui, d'origine mandingue, signifie « le cou par lequel transite la parole ».

Le Kantigui est l'autorité morale et suprême de la communauté. Il est celui à qui est confiée la parole collective, chargé de parler et d'agir au nom de la communauté, dans le respect de la tradition africaine. Il veille également à la transmission des savoirs et des valeurs entre les générations. En somme, il est le gardien du temple.

Aux côtés du Kantigui, la marraine nationale a également été installée. Le président de l'Association pour la refondation des Cissé du Sénégal, Mamadou Lansana Cissé, a quant à lui été élevé au rang d'ambassadeur de la paix. Une mission qu'il entend étendre au-delà de l'association afin de promouvoir la paix au sein des familles, des quartiers, du pays et du monde entier.