Sénégal: Kédougou - Les communautés invitées à s'approprier la transition énergétique juste

Kédougou a accueilli, ce 23 décembre, un forum communautaire consacré à l'appropriation sociale du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP). Cette rencontre, initiée par le Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels (CRADESC), s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités des acteurs non étatiques (RECANE), avec l'appui financier de l'African Climate Foundation et en partenariat avec le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines.

L'objectif principal de ce forum est de favoriser une meilleure compréhension et une implication active des communautés locales du sud-est du Sénégal dans le processus de transition énergétique, à travers le dialogue, l'information et la participation citoyenne. Collectivités territoriales, coopératives minières, orpailleurs, organisations paysannes, associations d'éleveurs, femmes, jeunes, services techniques déconcentrés, chercheurs et étudiants ont pris part aux échanges.

Intervenant lors du forum, Kalidou Cissokho, directeur de l'Agence régionale de développement (ARD) de Kédougou, a souligné l'importance d'une approche intégrée liant énergie, agriculture et environnement. Il a ainsi appelé les collectivités territoriales à devenir des acteurs centraux du mix énergétique afin de territorialiser les engagements de l'État du Sénégal.

Pour Ibrahima Ngom, chargé de recherche au CRADESC, ce forum vise à transformer les communautés locales en acteurs à part entière du JETP, signé par le Sénégal en 2023. « La transition énergétique ne peut réussir sans une gouvernance inclusive et transparente, adaptée aux spécificités territoriales », a-t-il indiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Représentant le maire de Kédougou, Famakan Dembélé a réaffirmé l'engagement de la commune, citant en exemple les forages solaires et les équipements scolaires déjà installés. Il a plaidé pour un renforcement de la formation des élus locaux et de la société civile afin de démocratiser l'accès aux énergies renouvelables, au service de l'agriculture, de l'élevage et du développement local, notamment au profit des petits producteurs.

Malgré son enclavement et un taux d'électrification inférieur à la moyenne nationale, la région de Kédougou dispose toutefois d'un potentiel énergétique considérable, favorable au développement des énergies renouvelables, notamment grâce à un fort ensoleillement, à des ressources hydriques importantes et à une biomasse forestière dense.

À travers ce forum, Kédougou s'affirme ainsi comme un territoire clé dans la mise en oeuvre d'une transition énergétique juste, inclusive et durable au Sénégal.