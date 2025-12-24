Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal s'offre le Botswana et des débuts de rêve

La CAN 2025 a bien débuté pour le Sénégal. Les hommes de Pape Thiaw ont battu le Botswana 3-0 ce mardi 24 décembre 2025. Cette victoire permet aux Sénégalais de prendre la première place du groupe D, avec une meilleure différence de buts que les Léopards.

Après la victoire de la RDC 1-0 contre le Bénin dans le premier match du groupe D, le Sénégal devait réagir pour rejoindre les Congolais en tête de la poule, avant leur confrontation lors de la 2e journée. C'est chose faite après un succès probant contre le Botswana pour entamer idéalement son tournoi.

Alors qu'on s'attendait à ce que le Botswana profite des contres, c'est finalement le Sénégal qui se distingue dans ce domaine dès l'entame. Après un coup franc botswanais, Jackson est lancé en profondeur. Mais le Bavarois bute sur le gardien, puis, bien servi par Iliman Ndiaye, Pape Gueye voit son tir passer au-dessus. Une double occasion qui calme les ardeurs botswanaises, qui commencent dès lors à reculer. Sur l'action suivante, Iliman Ndiaye déborde et dépose le ballon sur la tête de Mané, qui bute une nouvelle fois sur le gardien. Les assauts des Lions se répètent, et les Zèbres se recroquevillent.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À la 12e minute, Kebatho tente le premier tir botswanais, mais il passe nettement à côté des buts d'Edouard Mendy. Avec un jeu fluide, l'équipe de Pape Thiaw maîtrise son sujet. Dépositaire de l'animation offensive, Iliman Ndiaye est dans tous les bons coups. Il se procure d'ailleurs une occasion à lui tout seul à la 15e minute.

Mais après avoir fixé Seakanyeng qu'il a éliminé d'un passement de jambes, son tir du gauche est repoussé par le gardien Phoko, qui montre dans ce début de match que ce n'est pas pour rien qu'il a été le 2e portier avec le plus d'arrêts (24) lors des qualifications. Les opportunités s'enchaînent pour le Sénégal, mais ni Iliman, ni Sadio, ni Iso n'ont réussi à trouver la mire dans la première demi-heure.

Verrou débloqué

Mais à force de se ruer vers l'attaque, le Sénégal trouve la faille à la 40e minute. Trouvé sur le côté gauche, Sadio Mané temporise avant de donner à Ismail Jakobs, qui est arrivé en trombe en dédoublement. Le latéral gauche centre pour Nicolas Jackson qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets d'un magnifique plat du pied gauche, pour son premier but en CAN. La délivrance pour les Lions. C'est sur ce score que les deux équipes rejoignent les vestiaires à la mi-temps, avec un avantage bien mérité pour Sadio Mané et ses coéquipiers au vu des statistiques : 70 % de possession de balle, 15 tirs (contre 3) dont 8 cadrés.

Saint Nicolas

La Saint-Nicolas est célébrée chaque année le 6 décembre. Le 24 décembre pourrait être l'avènement de la Saint Jackson. D'entrée de 2e mi-temps, le numéro 11 s'offre un doublé, bien servi par Ismaila Sarr (58e). Une finition digne des plus grands buteurs du monde, qui prouve également qu'il a enfin pris la mesure du poste en équipe nationale, puisqu'il a été décisif sur ses 5 dernières titularisations avec 6 buts et 2 offrandes.

Le Sénégal fait rapidement le break. À la 68e, Pape Thiaw décide de reposer ses cadres et d'apporter du sang neuf. Pape Gueye et Iliman Ndiaye cèdent leur place à Lamine Camara et Ibrahim Mbaye. À la 75e, le Parisien est à l'origine d'une superbe combinaison avec Ismaila et Sadio Mané. Ce dernier sert Nicolas Jackson devant les buts, mais l'ancien de Chelsea loupe l'occasion du triplé. Mbaye va encore s'illustrer deux minutes plus tard avec un débordement avant de servir Mané, qui bute une nouvelle fois sur le gardien. Le jeu des Lions est plein de changements de rythme, de dédoublements et de combinaisons. Les Botswanais semblent totalement perdus sur la pelouse.

Sabaly-Ndiaye, connexion haut débit

En fin de partie, les champions d'Afrique 2021 gèrent leur avance, laissant les supporters venus nombreux se charger de l'ambiance avec des cris, des hourras et des chants. Les deux supersubs, Cheikh Tidiane Sabaly et Chérif Ndiaye, vont en profiter pour clore le score, avec un centre du premier et une finition du deuxième. Le match se termine sur ce score de 3-0. À noter que Chérif inscrit là son 2e but en sélection, le 2e sur une passe de Sabaly.

Le Sénégal, rassurant dans le jeu, s'offre ainsi une victoire parfaite pour lancer sa CAN 2025 et envoyer un message clair à la concurrence.