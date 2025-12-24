Afrique: A Saint-Louis, une belle ambiance chez Ismaïla Sarr pour l'entrée en lice des Lions

Des proches et supporters de l'international sénégalais, Ismaila Sarr ont assisté à l'entrée en lice des Lions dans cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations à son domicile familial à Saint-Louis (nord) dans une belle ambiance digne de celle d'un stade.

Au coup de sifflet final de l'arbitre, une clameur a retenti de la grande salle où est installé un téléviseur à écran plat moderne, pour saluer la victoire 3-0 de l'équipe du Sénégal face à celle du Botswana, à Tanger, pour le compte de la première journée de la phase de poules de la CAN.

La maman du joueur a, de son côté, bien préparé cette entrée en lice des Lions, en servant du riz au poulet sénégalais, aux supporters et membres de la famille, une heure avant le coup d'envoi du match.

À un quart d'heure du démarrage de ce match tant attendu par les Sénégalais, ils se sont confortablement installés dans la grande salle de la maison familiale d'Ismaila Sarr.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Si certains ont arboré des maillots de l'équipe du Sénégal avec parfois le flocage Nº18 derrière le maillot, d'autres ont préféré tenir entre leurs mains des drapelets.

Au cours du match, les commentaires ne manquent pas surtout à chaque fois qu'une occasion franche des Lions se présente. Des cris de joie sont notés à chaque fois que l'équipe du Sénégal marque un but.

Frère du joueur, Papis Sarr surnommé "Gerrard" a aussi regardé le match dans cette maison familiale sise au quartier Eaux-Claires.

Pour cette première sortie des Lions, l'international sénégalais surnommé "Izo" qui évolue sous les couleurs du club anglais de Crystal Palace a livré une belle prestation marquée par une passe décisive sur le deuxième but de Nicolas Jackson.

Face au Botswana, les Lions du Sénégal ont réussi leur entrée en lice dans cette grand-messe du football africain grâce notamment à un doublé de Nicolas Jackson et un but de Chérif Ndiaye.

Avec cette victoire, le Sénégal occupe la première place du Groupe D avec 3 points +3. Les Léopards de la RDC occupent la 2e place avec 3 points +1, tandis que le Bénin et le Botswana se retrouvent avec 0 point.