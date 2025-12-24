Sénégal: Le corps sans vie d'un homme âgé de 60 ans découvert à Mboro

23 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mboro — Le corps sans vie d'un homme âgé d'une soixantaine d'années a été découvert, mardi, au quartier Ngaye Ngaye, dans la commune de Mboro, dans le département de Tivaouane, a appris l'APS de source sécuritaire.

Selon les informations recueillies, le défunt a été retrouvé aux environs de 10 heures, sans vie dans sa chambre, son corps allongé sur son lit, par ses colocataires.

Commerçant de profession, originaire de Birkelane dans la région de Kaffrine (centre), il habitait le quartier Ngaye Ngaye, où il vivait avec des colocataires.

Alertés par le délégué du quartier, les éléments de la brigade de gendarmerie de Mboro se sont rapidement rendus sur les lieux pour les constatations d'usage.

La dépouille a ensuite été prise en charge par les sapeurs-pompiers de Tivaouane, qui l'ont déposée à la morgue de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes du décès.

